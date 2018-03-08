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Kadın şehitler unutulmadı

Kadın şehitler, sosyal medya üzerinde oluşturulan sayfada anılarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde unutulmadı.Bölücü terör örgütünün saldırıları ve 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında şehit düşen kadın asker, polis, öğretmen...

Kadın şehitler unutulmadı

Kadın şehitler, sosyal medya üzerinde oluşturulan sayfada anılarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde unutulmadı.Bölücü terör örgütünün saldırıları ve 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında şehit düşen kadın asker, polis, öğretmen...

08 Mart 2018 Perşembe 13:32
Kadın şehitler unutulmadı

Kadın şehitler, sosyal medya üzerinde oluşturulan sayfada anılarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde unutulmadı.

Bölücü terör örgütünün saldırıları ve 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında şehit düşen kadın asker, polis, öğretmen ve siviller unutulmadı. Sosyal medya üzerinde oluşturan "Kadın Şehitlerimiz" sayfasında şehitler yad edilerek ruhlarına dualar edildi.

Sayfada, 15 Temmuz’da Özel Harekat Merkezine yapılan saldırıda şehit düşen özel harekatçı komiserler Zeynep Sağır, Selda Güngör, Kübra Doğanay, Demet Sezen ile 1 yıl önce göreve başlayan Cennet Yiğit ve Gülşah Güler’den bölücü terör örgütünün saldırılarında şehit düşen asker, polis, öğretmen ve sivil şehitler yer aldı.

Sayfada ayrıca, "Artık aranızda Songül komutanı tanımayanınız var mı?, Emine teyzenin güzeller güzeli kızı Gülşah’ı tanımayan var mı, daha mesleğine doyamadan şehit düşen Aybüke öğretmeni tanımayanınız var mı? 6 aylık hamileyken şehit düşen Şerife Özden Kalmış’ı tanımayan var mı, güzeller güzeli Elif’ine doyamadan şehit düşen Nefise Özsoy’u tanımayan var mı?” denildi.
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