''KADIN İNSANDIR, ERKEK İNSANOĞLU''

Nikâh Sarayı’nda düzenlenen etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve eşi Fatma Zehra Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kâhtalı ve eşi Sadiye Kâhtalı, Malatya Valisi Ali Kaban'ın eşi Neriman Kaban,İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın eşi Kadriye Urhal AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, AK Parti İlçe Kadın Kolları başkan ve üyeleri, STK'ların kadın temsilcileri ile BüyükşehirBelediyesinin kadın çalışanları katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin ‘Kadın Dostu Kent Malatya’ tanıtım filminin gösterimiyle başlayan programda, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık konuşma yaptı.

“KADINLARA AYRI DEĞER VE ÖNEM VERİYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Dünya Kadınlar Günü’nün bir güne sığdırılamayacağını söyleyerek, “Yönetim anlayışımızda, kadınlara ayrı bir değer ve önem veriyoruz. Bizim oluşturduğumuz Çiğdem Tozkoparan Kültür ve Spor Merkezimiz ileMADEMtamamen kadınlara yönelik hizmetler veriyor. Kernek Külliyesi’nde oluşturduğumuz kadın eğitim ve spor merkezimiz olsun, Yaşam ve SporMerkezi’nde kadınlara ayırmış olduğumuz yüzme havuzları, fitnesi alanları olsun çok önemli merkezler. Biz bu tesislerle 10 binlerce kadınhemşerimize ulaşıyoruz.Merkezlerimizde farklı kurslarımız var, bu kurslara katılanların yüzde 80'i kadın. Biz bunlarla gurur duyuyoruz. Bu hizmetlerimiz her zaman devam edecek” şeklinde konuştu.

“KADINLAR GÜNÜ SADECE BİR GÜN DEĞİL”

Her cümlenin öznesi kadınlarımız bugün burada diyerek sözlerine başlayan, Malatya Milletvekili Öznur Çalık da tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutladı. Öznur Çalık, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü sadece bir gün değil. ‘Tüm kadınlarımızın 365 günü bizim için önemli ve bu önem çerçevesinde kadınlarımızı başımızın tacı olarak taşıyoruz’ diyen Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bizlere güzel günlerin yaşanmasına vesile olsun. Ben bir anne, bir eş ve evlat olarak kızlarımıza örnek model olarak çok yoğun çalışmak zorunda olduğumuzu biliyorum. Şair diyor ya, ‘Kadınlar bilirim ülkeme ait, Yürekleri Akdeniz gibi geniş, Soluğu Afrika gibi sıcak,Yaslandın mı çınar gibidir onlar,Sardın mı umut gibi.’ Benim bütün kadınlarımın, Malatya'da ve ülkemde yaşayan yiğit kadınların tamamının umutlu olduğunu biliyoruz. Ve diyoruzki; kadın insandır, erkek insanoğludur. 16 yıllık AK Parti iktidarları döneminde kadınlarımızla ilgili çok önemli yasal düzenlemeler yaptık. Meclisimizde Kadın Erkek Fırsat EşitliğiKomisyonu kuruldu. Bu çok önemli bir adımdır. Bu adımın Malatya'ya yansıması oldu. Yerel sosyal belediyeciliğin çok önemli çalışmalarını gördük. Kıymetli Başkanımın 'Kadın Dostu Kent Malatya' sloganıyla bizi bir araya getirmesi çok büyük önem arz ediyor. Malatya'nın kadın dostu şehir olmasına vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. 'Kadın Dostu Kent Malatya' sloganını Büyükşehir Belediyemiz her alana yansıtmış. Her alanda kadına öncelik tanınmış, hem fiziki şartları, hem yaşam merkezlerini, aile merkezlerini, engelli merkezlerini, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin gidebileceği, yaşlılarımızın gidebileceği mekânlar tesis etmişler. Bu vesile ile sosyal belediyeciliği kadın dostu şehriinşa eden Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sunum ve konuşmaların ardından programa katılan bayanlarla tek tek ilgilenen Başkan Çakır, herkese karanfil dağıttı

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazatesi