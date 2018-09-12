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Kaban, Arslantepe’de incelemelerde bulundu

Malatya Valisi Ali Kaban, milattan önce 5 binli yıllara tarihlenen ve UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde incelemelerde bulundu. 

Kaban, Arslantepe’de incelemelerde bulundu

Malatya Valisi Ali Kaban, milattan önce 5 binli yıllara tarihlenen ve UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde incelemelerde bulundu. 

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:30
Kaban, Arslantepe’de incelemelerde bulundu

Beraberinde İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile birlikte tarihi Arslantepe Höyüğü’nü ziyaret eden Vali Kaban, burada Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane ile Hacettepe Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Kaban, Arslantepe’nin 7 bin yıllık geçmişe sahip bir medeniyetin yaşandığı yer olduğunu belirterek, “Burası hem dünya hem de Türkiye için de önemli bir yer. Buranın daha bilinir, Malatya’mıza daha yakışır bir hale gelmesi, duyulması için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Gastronomi ve Arkeoloji, Malatya’mızı hem ulusal hem de uluslararası platformlarda tanıtmak için kullanacağımız iki önemli zenginlik kaynağı” ifadelerine yer verdi. 
Ziyarette, Vali Kaban Prof. Dr. Marcella Frangipane’ye üzerinde Arslantepe Höyüğü’nün figürleri ve mührünün bulunduğu Malatya Tanıtım ve Kültür Setini hediye ederek yürüttükleri arkeolojik çalışmalarda başarılar diledi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
ArslantepeVali Ali Kaban
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