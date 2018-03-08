Jandarmadan ceza yerine çiçek

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde, jandarma trafik ekipleri, Dünya Kadınlar Gününde kadın sürücülere gül ve karanfil dağıttı.

Jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlara jest yaptı. Ekipler trafikteki kadınlar için yanlarına çiçek ve karanfil alıp mesaiye başladı. Uygulama yapan ilçe jandarma ekipleri, çevirdikleri kadınlara çiçek takdim etti. Ceza yazılacağını zanneden kadın sürücüler, bu jest karşısında jandarmalara teşekkür etti. Uygulama gün boyu devam etti.