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Jandarma komutanlıklarına yeni atama

Jandarma Genel Komutanlığına yönelik atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce Malatya İl Jandarma Komutanlığına atandı.

Jandarma komutanlıklarına yeni atama

Jandarma Genel Komutanlığına yönelik atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce Malatya İl Jandarma Komutanlığına atandı.

14 Ağustos 2018 Salı 12:35
Jandarma komutanlıklarına yeni atama

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Korgeneral Salih Karataş ile Korgeneral Musa Çitil Jandarma Genel Komutanı Yardımcılığına, Tümgeneral Hacı İlbaş Van Jandarma Asayiş Kor. Komutanlığına, Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Tümgeneral İsmail Balıbek Personel Başkanlığına, Tümgeneral Münir Güzel Janarma Lojistik Komutanlığına, Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığına, Tuğgeneral Ercan Yaşin Konya İl Jandarma Komutanlığına, Tuğgeneral Hakan Saraç Bursa İl Jandarma Komutanlığına, Tuğgeneral Ferdi Korkmaz İzmir İl Jandarma Komutanlığına, Tuğgeneral Mustafa Başoğlu Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına, Tuğgeneral Vedat Çolak Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığına, Tuğgeneral Hasan Koçyiğit Giresun Jandarma Bölge Komutanlığına, Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına, Tuğgeneral Cengiz Yıldız Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığı Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkanlığına, Tuğgeneral Şakir Uslu Asayiş Başkanlığı Tem. Dairesi Başkanlığına, Tuğgeneral Yusuf Ziyaaddin Cavlak Adana Jandarma Bölge Komutanlığına, Tuğgeneral Ünsal Bulut Ankara İl Jandarma Komutanlığına, Tuğgeneral İbrahim Koyuer Personel Başkanlığı/Tyn. Dairesi Başkanlığına, Tuğgeneral Murat Bulut 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına, Tuğgeneral Halil Şen Trabzon İl Jandarma Komutanlığına, Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay Siirt İl Jandarma Komutanlığına, Tuğgeneral Nuri Öztürk Hakkari İl Jandarma Komutanlığına, Tuğgeneral Alper Sır Ç. Söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına, Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul Ağrı İl Jandarma Komutanlığına, Tuğgeneral Selçuk Yıldırım Şırnak İl Jandarma Komutanlığına, Tuğgeneral Ahmet Kavukcu İstihbarat Dairesi Başkanlığına ve Tuğgeneral Tekin Aktemur Antalya İl Jandarma Komutanlığına atandı.

ATANAN JANDARMA KOMUTANLARI

25 albay çeşitli illerin jandarma komutanlıklarına atandı. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 11’inci maddesi gereğince ataması yapılan subaylar ve yeni görev yerleri şöyle:

Jandarma Kıdemli Albay Hamza Çömez Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Kıdemli Albay Selçuk Özdem Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz Artvin İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Albay Mesut İnan Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Albay Mevlüt Dirim Bingöl İl Jandarma Komutanlığı/Merkez İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Albay Emrullah Büyük Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek Çankırı İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Kıdemli Albay İlhan Şen Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Albay Abdülkadir Seri Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Kıdemli Albay Numan Öksüz Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz Karabük İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin Karaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Albay Ferhat Kuran Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce Malatya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Kıdemli Albay Şerafettin Yılmaz Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Kıdemli Albay Bülent Baykal Muş İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Kıdemli Albay Garip Gümüş Niğde İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Albay İdris Tataroğlu Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Kıdemli Albay Şahin Karakaş Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Kıdemli Albay Sinan Şen Tunceli İl Jandarma Komutanlığına atandı. busabahmalatya.com

İHA

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