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İYİ Parti'den hükûmete destek ve eleştiri

İYİ Parti Malatya il teşkilatı gündeme dair yazılı bir açıklama yaparak,Türkiye'nin ABD ile yaşadıklarının ardından dolarda yaşanan dalgalanmaya değindi.

İYİ Parti'den hükûmete destek ve eleştiri

İYİ Parti Malatya il teşkilatı gündeme dair yazılı bir açıklama yaparak,Türkiye'nin ABD ile yaşadıklarının ardından dolarda yaşanan dalgalanmaya değindi.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:12
İYİ Parti'den hükûmete destek ve eleştiri

İYİ Parti Malatya il teşkilatı yaptığı yazılı açıklamada, “İYİ Parti olarak her daim devletimizin yanındayız.Ülkemizin,devletimizin idaresini şuan yürüten ve her ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil eden hükûmet görevlilerine karsı basta Amerika olmak üzere takınılan tutumu kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında, “İYİ Parti olarak her daim devletimizin yanındayız.Ülkemizin,devletimizin idaresini şuan yürüten ve her ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil eden hükûmet görevlilerine karsı basta Amerika olmak üzere takınılan tutumu kınıyoruz.Birer Türk bireyi olarak binlerce yıllık devlet geleneğimize karşı takınılan tutuma misliyle cevap verilmesi gerektiğini basta üsler olmak üzere ekonomik ticari ve stratejik işbirliği konusunda ülkemizin alacağı yaptırım kararlarını da destekliyoruz.16 yıldır ülkeyi yöneten AKP hükûmetlerinin uyguladıkları yanlış politikalarında bugüne gelinmesinde etkin rol oynadığını da buradan ifade ediyoruz.Bugünkü durumun bize gösterdiği demokratik parlamenter sistemin ne kadar önemli olduğu ve Meclisin milli mutabakatı sağlama konusunda oynayacağı etkin rolün ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.Ülkemizin salahiyeti acısından yanlıştan dönülmesi gerekmektedir.Tek adam rejimlerinin uyguladığı keyfiyet milletlere zarardan başka bir şey getirmez” sözlerine yer verildi. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
HükümetDestekEleştiri
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