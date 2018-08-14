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“İthal değil, yerli kömür satın”

Malatya Mahrukatçılar Esnaf Odası Başkanı Orhan Özbek, mahrukatçı esnafına  ithal kömüre karşı kaliteli yerli kömür satmalarını konusunda çağrı yaptı.

“İthal değil, yerli kömür satın”

Malatya Mahrukatçılar Esnaf Odası Başkanı Orhan Özbek, mahrukatçı esnafına  ithal kömüre karşı kaliteli yerli kömür satmalarını konusunda çağrı yaptı.

14 Ağustos 2018 Salı 11:34
“İthal değil, yerli kömür satın”

Özbek yaptığı yazıl açıklamada, “Ülkemize yönelik ekonomik savaşta, mahrukatçı esnafı olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız. Özellikle mahrukatçı tüm esnaflarımıza dolar üzerinde satılan ithal kömür satmamalarını tavsiye ediyoruz. Bu konuda net bir tavır sergileyeceğiz. Standartlar ölçüsündeki kaliteli yerli kömürü dolarla satılan ithal kömüre karşı tercih etmeliyiz. Vatandaşlarımız da, dolarla satılan ithal kömür yerine standartlar ölçüsündeki yerli kömürü kullanmalı. Hükümetimizin bu yönde alacağı kararı aynen uygulayacağız” sözlerini kaydetti.

Özbek, “Ülkemize yönelik bir ekonomik savaş başlatılmışsa, bizde her alanda üzerime düşeni yapmalıyız. Bu konuda mahrukatçı esnafı da üzerine yapacaktır. Ekonomik savaşa karşı dimdik duran devletimizin, hükümetimizin yanında biz de dimdik duracağız” ifadelerini kaydetti.(Bülten) busabahmalatya.com

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