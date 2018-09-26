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İşverenlerin işe alım beklentileri olumlu

2018 yılının son çeyreğinde Türk işverenlerin yüzde 19’u istihdam artışı yaşanacağını dile getirirken, yüzde 11’i istihdamda azalma öngörüyor.

İşverenlerin işe alım beklentileri olumlu

2018 yılının son çeyreğinde Türk işverenlerin yüzde 19’u istihdam artışı yaşanacağını dile getirirken, yüzde 11’i istihdamda azalma öngörüyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:53
İşverenlerin işe alım beklentileri olumlu

Derlenen bilgilere göre, 2018 yılının son çeyreğinde Türk işverenlerin yüzde 19’u istihdam artışı yaşanacağını dile getirdi. Buna karşın, işverenlerin yüzde 11’i azalma yaşanacağını öngörürken, yüzde 70’lik kısım değişiklik olmayacağı yönünde tahminde bulundu. 2017 ile kıyasladığında da işe alım beklentilerinin geçen senenin aynı dönemine göre fazla bir değişiklik göstermediği görüldü.

EN YÜKSEK ARTIŞ ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BEKLENİYOR

Ayrıca 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen medya incelemesinde, istihdam ile ilgili 8 bin 598 haber yansıması tespit edildi. Oluşturulan raporda, işverenlerin önümüzdeki 3 ay içerisinde 11 sektörün 10’unda ve 5 bölgenin tamamında istihdam artışı beklediği belirtildi. Bu durum bir önceki çeyrekle kıyaslandığında da, işe alım eğilimlerinin beş bölgenin ikisinde ve 11 sektörün 6’sında zayıfladığı görüldü. Buna karşın, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, işe alım planlarındaki 11 sektörün 5’inde ve 5 bölgenin ikisinde güçlendiği ortaya çıktı. 2018 yılının son çeyreğinde ise en güçlü işe alım planlarının + yüzde 21 Net İstihdam Görünümüyle üretim sektörü işverenlerinden geldiği saptandı. Üretimden sonra Kamu ve Sosyal Hizmetler sektöründe görünümün + yüzde 16 seviyesinde seyrettiği belirlendi. Bununla birlikte; Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü ile Toptan ve Perakende Ticaret sektörlerinin + yüzde 15 görünümle istikrarlı bir iş gücü artışı yaşanacağı öngörüldü.

İstihdam artışı bölgelere göre incelendiğinde ise 5 bölgenin tamamında artış öngörüldü. Bununla birlikte en yüksek işe alım planının + yüzde 18‘lik Net İstihdam Görünümü ile Marmara Bölgesi’nde yaşanacağı bildirildi. Marmara Bölgesini + yüzde 13 ile Karadeniz bölgesi takip ederken, Ege bölgesindeki artışın + yüzde 12 olacağı öngörüldü. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
IşverenlerIstihdamMalatya
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