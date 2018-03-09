İstiklal Savaşı şehitlerine vefa

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl ilçesinde yaptırılan Halhalca İstiklal Savaşı Şehitliği törenle açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Halhalca İstiklal Savaşı Şehitliği’nin açılışına Kaymakam Ali Akça, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, protokol mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı kerim tilaveti ve şiir okumasının ardından konuşan Halhalca Mahallesi Muhtarı Veysel Yılmaz, “Geçmişi 1900’lü yıllara dayanan köyümüzde, Kurtuluş Savaşı’nda 81 askerimiz şehit oldu. Ayrıca mahallemizden olup çeşitli yerlerde şehit düşenlerin isimleri şehitliğimizde mevcuttur. Bu anıtın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, “Bu şehirler bu hale kolay gelmemiş, nice canlar verilmiş. Bizler sefa kısmını yaşadığımız için cefa kısmını çok fazla bilmiyoruz. Halhalca’daki 4 dönümlük bu mekân buna şahitlik etmiş. İnegöl 4 kez Yunanlar tarafından işgal edilmiş. Şehrin dört bir tarafı harabeye çevrilmiş. Yunan işgali sırasında İnegöl’ü ayakta tutan kahramanlarımız var. Osmanlı’nın ilk şehidi Baykoca’yı, İshak Paşa’yı, Kasım Efendi’yi bünyesinde barındırıyor. Bursa’mız da Osmangazi’yi, Murat Hüdavendigar’ı, 6 padişahı ve yüzlerce Allah dostunu bünyesinde barındırıyor. Çile çektiler, eziyet gördüler ama ne pahasına olursa olsun o yoklukta destan yazarak vatanı bize emanet ettiler. Bu alan içerisinde 78 İstiklal şehidimiz, 5 tane de dünya savaşı şehidimiz yatıyor. Memleketin her karışının şehit kanlarıyla sulandığını söylüyoruz. İnegöl de bundan nasibini almıştır. Bastığımız yer toprak değil, yüzlerce kefensizin yatağı. İnegöl’ün böyle bir değeri olduğunu ifade edelim istedik. Bursa bir tarih şehri, kültür şehri, ticaret şehri, sanayi şehri İnegöl de Bursa’nın en önemli parçalarından bir tanesidir. Eski bir İnegöl Belediye Başkanı, 4 aydır da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan bir kardeşiniz olarak uyumuyoruz, çalışıyoruz. Bursa’nın dört bir kısmı için çabalıyoruz. Bursa tarihte olduğu gibi kendine yaraşanı ve yakışanı yapacak” diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Burada istiklal mücadelemizde şehitlerimiz oldu. Bugün de büyükşehir eliyle bu alanın düzenlenmesinin ve geçmişimize yakışan bir mekân haline getirilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçmişimizle ne kadar övünsek azdır. Geçmişte olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimiz Afrin’de bir mücadele veriyor. 15 Temmuz’da ülkemizde ciddi bir işgal girişimi yaşandı, orada da şehitler verdik. Bu ülkede şehitler belki hiçbir zaman bitmeyecek. Vatan olmanın, bağımsız yaşamanın, bayrağın gölgesinde yaşamanın kolay olmadığını biliyoruz. Bundan sonrası için de böyle bir ihtiyaç söz konusu olduğunda gerisinin teferruat olduğunu biliyoruz. Bugün ihtiyaç olursa yine yüz binlerce kişi şehit olmak için öne atılır. Bu güzel şehitliğin İnegöl’ümüze kazandırılmasında emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışma ekibine teşekkür ediyorum. Bu güzellikleri bundan sonraki nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Biz de üzerimize düşen görevleri en güzel şekilde yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şehitlik dualarla açıldı.