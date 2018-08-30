İŞTE YENİ YÖNETİM

Malatya AK Parti İl Yönetimi, genel merkez tarafından İl Başkanlığına geçtiğimiz mayıs ayında atanan İl Başkanı İhsan Koca'nın kendi yönetimini oluşturması adına, ağustos ayının başında topluca istifa etmişti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada İhsan Koca'nın AK Parti Genel Merkezi tarafından atandığı anımsatılarak, "İhsan Koca Başkanımızın yapılan istişareler sonucu 24 Haziran seçimleri sonrasına ertelenen yeni Yönetim Kurulunun oluşturulması ve İl Başkanımızın yeni yönetim kurulu oluşturulurken rahat çalışabilmesi için Mevcut İl Yönetim Kurulu üyelerimiz kendi arzu ve istekleri ile istifa ederek İl Başkanlığımıza sunmuştur" ifadelerine yer verilmişti.

BİR GÖNÜL HAREKÂTI

Saat 18.00 de başlayan tanıtım toplantısında kürsüye ilk çıkan isim Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat oldu. Polat, Ak partinin bir gönül hareketi olduğunu ifade ederek yeni yönetimin çok büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade etti ve başarılar diledi. İhsan Koca ise konuşmasında cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın verdiği gece gündüz mücadelenin kendileri tarafından örnek alınması gerektiğini belirterek, "Bu davamızın lideri uykusuz kalırken biz listede olduk olmadık polemiği yaşayamayız dedi.

Yeni yönetimde İl Disiplin Kurulu’nda değişiklik olmazken, Asıl yönetim 7. Dönem il teşkilatı ise şu şekilde oluştu:

“Ahmet Cem Erdem, Abdullah Durak, Abdullah Yagci, Ahmet Çanak, Ayla Yılgın, Ayşegül Ekin, Aytunç Narin, Ceyhun İsa Işıkli, Çetin Aydogan, Ekrem Bal, Enes Percin, Enis Aydogan, Erdoğan Özpolat, Ergün Özsahan, Eser Özpolat, Fahrettin Ozkaya, Fatih Doğan, Ferhat Kaba, Hamdullah Pektaş, İbrahim Karaman, İlham Doğan, İsmail Hakkı Pekel, Kahraman Kavuk, Kamil Biter, Levent Enginol, Mahmut Poyraz, Muhammed Barış Yılmaz, Mustafa Diyar, Orhan Barman, Ramazan Bozkurt, Rıdvan Budak, Selamı Yıldırım, Selamı Zorbek, Semih Atay, Serpil Altun, Sezai Erdem, Şahin İzciler, Şeyma Saraç, Tuğba Atsız ve Yurdanur Mut ” busabahmalatya.com