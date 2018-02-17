İstanbul’da su kesintisi

İSKİ tarafından yapılan açıklamada Büyükçekmece, Silivri ve Tuzla’da su kesintilerinin yapılacağı belirtildi.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mimarsinan-Silivri ve Semizkumlar Mahallesi İsale Hatlarında gerçekleştirilecek olan vana değişim çalışmaları nedeniyle; 19 Şubat 2018 Pazartesi günü 09:00 ile 20 Şubat 2018 Salı günü 05:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.Su alamayacak bölgeler;

Büyükçekmece İlçesi: Kumburgaz, Bahçelievler, Güzelce ve Celaliye Mahalleleri.

Silivri İlçesi: Semizkumlar, Kamiloba ve Selimpaşa Mahalleleri ile Silivri’nin üst kotları.

Orhanlı Ana İsale Hattı’nda gerçekleştirilecek olan debimetre montaj çalışmaları nedeniyle; 19 Şubat 2018 Pazartesi 22:00 ile 20 Şubat 2018 Salı 06:00 saatleri arasında 8 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler;

Tuzla İlçesi: İçmeler, Aydıntepe, Kavakpınar, Mimar Sinan ve Şifa Mahalleleri ile Arçelik Fabrikası Bölgesi."