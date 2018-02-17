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İstanbul’da su kesintisi

İSKİ tarafından yapılan açıklamada Büyükçekmece, Silivri ve Tuzla’da su kesintilerinin yapılacağı belirtildi.

İstanbul’da su kesintisi

İSKİ tarafından yapılan açıklamada Büyükçekmece, Silivri ve Tuzla’da su kesintilerinin yapılacağı belirtildi.

17 Şubat 2018 Cumartesi 15:26
İstanbul’da su kesintisi

İSKİ tarafından yapılan açıklamada Büyükçekmece, Silivri ve Tuzla’da su kesintilerinin yapılacağı belirtildi.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mimarsinan-Silivri ve Semizkumlar Mahallesi İsale Hatlarında gerçekleştirilecek olan vana değişim çalışmaları nedeniyle; 19 Şubat 2018 Pazartesi günü 09:00 ile 20 Şubat 2018 Salı günü 05:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.Su alamayacak bölgeler;

Büyükçekmece İlçesi: Kumburgaz, Bahçelievler, Güzelce ve Celaliye Mahalleleri.

Silivri İlçesi: Semizkumlar, Kamiloba ve Selimpaşa Mahalleleri ile Silivri’nin üst kotları.

Orhanlı Ana İsale Hattı’nda gerçekleştirilecek olan debimetre montaj çalışmaları nedeniyle; 19 Şubat 2018 Pazartesi 22:00 ile 20 Şubat 2018 Salı 06:00 saatleri arasında 8 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler;

Tuzla İlçesi: İçmeler, Aydıntepe, Kavakpınar, Mimar Sinan ve Şifa Mahalleleri ile Arçelik Fabrikası Bölgesi."
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