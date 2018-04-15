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İstanbul’da bisikletliler kalp için pedalladı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla “Geleneksel Bisiklet Turu” düzenlendi. Bisiklet tutkunları, etkinlikte Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nden Yenikapı’ya kadar pedal çevirdi.İstanbul İl...

İstanbul’da bisikletliler kalp için pedalladı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla “Geleneksel Bisiklet Turu” düzenlendi. Bisiklet tutkunları, etkinlikte Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nden Yenikapı’ya kadar pedal çevirdi.İstanbul İl...

15 Nisan 2018 Pazar 11:51
İstanbul’da bisikletliler kalp için pedalladı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla “Geleneksel Bisiklet Turu” düzenlendi. Bisiklet tutkunları, etkinlikte Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nden Yenikapı’ya kadar pedal çevirdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde “Kalbin için Pedalla” Grubu ve “Salcano Bisiklet” işbirliğiyle “Geleneksel Bisiklet Turu” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kalbin için Pedalla Grubu Başkanı Şahidin Aydemir ve bisiklet tutkunları katıldı. Etkinlikte bisiklet tutkunları, sürüş öncesi antrenman yaptı. Hep birlikte bisikletlerinin zillerini çalan sporcular, renkli bir görüntü oluşturdu. Etkinliğe katılan Zeynep Özdemir, “Bisiklet candır, bisikleti seviyoruz. Bütün insanların bisiklete binmelerini istiyoruz. Türkiye de bisiklet için çok uygun parkur alanıdır. Etkinlikte çok güzel ve faydalı. Buradan Yenikapı’ya kadar süreceğiz” dedi.

“Bisiklet sporu yaygınlaştırılmalıdır”

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Öncelikle bakanlığımız en öncelik verdiği konu sağlığımız için harekettir. Burada hem spor yapıyoruz hem de bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu gösteriyoruz. Hastalanmadan sağlığımızı korumak en önemli vazifelerimizden birisidir. Çünkü hastalandıktan sonra tedaviyi her zaman yapabilirsiniz ancak bu vücudunuzda bir iz olarak kalacaktır. Bisiklet sürmek hem kilo vererek hem de spor yapılması açısından sağlık gerecidir. Bunun yaygınlaştırılması için güzel bir organizasyon oldu. Hem kalp hem de Sağlık Haftası’nda özellikle bisiklet sporunu yapmalarını ve bedenlerine iyi bakmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Açıklamanın ardından Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nden start alan bisiklet konvoyu, Yenikapı Miting Alanı’na ulaşarak sürüşlerini tamamladı.
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