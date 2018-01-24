İstanbul’da beklenen kar başladı

Kent genelinde beklenen kar yağışı yüksek ilçelerde yoğun şekilde yağmaya başladı. Havada güneş olmasına rağmen kar yağması ilginç görüntü oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından kentte dün sulu şekilde yağan kar bugün sabah erken saatlerde özellikle yüksek ilçelerde yağmaya başladı. Yoğun ve ince şekilde yağan kar bir olumsuzluğa yol açmazken trafiğinde normal seyrinde aktığı görüldü. Havada güneş olmasına rağmen kar yağması ilginç görüntü oluşturdu. Özellikle Beylikdüzü, Kartal ve Ataşehir’de yağmaya başlayan karın ilerleyen saatlerde de devam etmesi ve kent genelinde etkili olması bekleniyor.