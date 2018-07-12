İspendere İçmeleri’nde sona doğru

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İspendere İçmeleri’nin Türkiye’de önemli bir merkez konumuna geleceğini belirterek, “Malatya'da bir ilkin, aynı zamanda Türkiye'de rol model olması noktasında önemli bir girişimin eşiğindeyiz. Burada DAP İdaresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Üniversitemiz, Orman Su işleri Bakanlığımız ve Belediyemiz ile birlikte ortak bir proje yürütüyoruz. İnönü Üniversitesinden aldığımız bilimsel anlamda, teknik anlamda, uzman ekibi anlamdaki ekiplerimizle burada Türkiye'de bir ilk olan ve şifalı sularda uzmanlar eşiğinde gerekli tedavi metodunun geleneksel tıp olarak uygulanacağı bir merkez ihdas etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu ihdas edeceğimiz merkez, sadece Battalgazi’mize değil, sadece Malatya'mıza değil, ülkemizin geneline hitap edebilecek ve Türkiye'de rol model olabilecek” diye konuştu.

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP MERKEZİ OLACAK

Bölgeyi ziyaret eden İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, İspendere İçmeleri’nde sadece şifa merkezi değil, aynı zamanda geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusundaki alanlarda bir eğitim merkezi olmasını hedeflediklerini belirterek, “İspendere Şifalı İçe Sularını, Battalgazi Belediyemiz, büyük bir tesise dönüştürüyor. İspendere içmeleri, çok uzun tarihe sahip olan, insanların gelip burada şifa aradığı önemli bir merkez. Burası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp'ın birçok alanının profesör, doçent ve yardımcı doçent hocalarımızın bizzat kendileri veya nezaretleri altında uygulanacağı bir Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi haline gelecek. Belki daha ileride yurt dışından yabancı hastalarından buraya gelip, tedavi arayacağı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi haline gelecek. Bir başka çalışmamızda bu merkezin sadece şifa, tedavi vermesi değil, aynı zamanda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp konusundaki bilimler ve alanlarda bir eğitim merkezi olması. Türkiye'deki doktorlarımızın burada eğitim alması, burada yine sertifikalı eğitim programlarına katılarak hem uygulama, hem de teorik ders ve eğitim alınması hedefimiz” ifadelerine yer verdi.