“İslam ülkeleri Gazze’yi gündemlerine almalı”

Gazze’de her cuma günü yapılan ‘Büyük dönüş Yürüyüşü’ne Malatya da destek oldu. 50’den fazla STK’nın destek verdiği “Gazzeye Yardım Cuması” konulu basın açıklamasına birçok vatandaş da destek verdi. Dün cuma namazı sonrası yapılan basın açıklamasını İHH adına konuşma yapan İHH Gönüllüsü Hamza Atlı yaptı.

2 milyon nüfusu ile yüzölçümüne göre dünyanın en yoğun şehirlerinden biri olan Gazze’nin yıllardır ambargo ve abluka altında nefes almaya ve yaşamaya çalıştığını anımsatan Atlı, Mısır ve işgalci İsrail rejiminin sınır kapılarını kapalı tutarak bölgeyi adeta bir açık hava hapishanesine çevirmelerinin Gazze’de hayatı durdurma noktasına getirdiğini söyledi.

2 MİLYON FİLİSTİNLİYİ HEDEF ALMIŞ DURUMDA

Ablukanın 12’inci yılında da devam ettiğini dele getiren Atlı, “Gazze Şeridi’ne uygulanan kara, hava ve deniz ablukası 12. yılında artarak devam ediyor. Bu abluka Gazze Şeridi’nde yaşayan 2 milyon Filistinliyi hedef almış durumda. Abluka, 2006’dan bu yana arkasında 4 bin 631’den fazla şehit ve 21 bin 426 yaralı bıraktı. Bu saldırılar ve işgal planları sebebiyle toplam yerleşim birimlerinin yüzde 77’sine denk gelen 292 bin 502 ev yıkıldı veya zarar gördü. Gazze’de ambargo, abluka ve saldırılara bağlı olarak yaşanan sosyal çöküntü, hayatın her alanında hissedilmektedir. Ekonomik sıkıntılar, altyapı sorunları ve yaşanan kısıtlamalar, özellikle sağlık ve eğitim sektörlerinde çok önemli problemler ortaya çıkarmaktadır. Gazzelilerin içinde bulunduğu ve en acil şekilde çözülmesi gereken sorunlar her geçen gün ağırlaşmaktadır” diye konuştu.

SU KİRLİLİĞİ YÜZDE 95 SEVİYELERİNE ULAŞMIŞTIR

Gazze’deki insani krizin gün geçtikçe derinleştiğini ifade eden Atlı, “Şehirde temiz içme suyu problemi büyük boyuta ulaşmış durumda. Gazze’de su kirliliği yüzde 95 seviyelerine ulaşmıştır. Çocukların yüzde 40’ı yetersiz beslenmeye bağlı sağlık sorunları yaşamakta. Abluka nedeniyle düzenli yardım alamayan yardıma muhtaç durumdaki 17 bin yetim çocuk büyük mağduriyetler yaşamaktadır.Gazze’nin sosyal ve ekonomik kurumlarının işleyebilmesi için gerekli olan özellikle enerji, yakıt, ilaç ve gıda malzemesi gibi birçok ürünün abluka nedeniyle bölgeye alınmaması sonucu Gazze’deki insani kriz her geçen gün derinleşmektedir. Zaten bölgedeki kötü olan insani durum, 2018’in ilk aylarından itibaren daha da kritikleşmiştir. İsrail ablukası sebebiyle Gazze’de hayatın çeşitli alanlarında tam bir çöküş yaşanmaktadır” şeklinde konuştu.

YARDIMLARA BAĞIMLILIK İSE YÜZDE 80’LERDE

Atlı, “Ekonomik ve sosyal krizlerin başlıca sebeplerinden biri olan elektrik yokluğu, Gazze’de son yıllarda görülen en temel sorunlardan biridir. Yıllardır devam eden ve günde 20 saate kadar varan elektrik kesintileri, Gazze’de hayatı doğrudan ve dolaylı olarak oldukça zorlaştıran belki de en önemli krizdir. İsrail’in sistematik bombardımanları sebebiyle Gazze’deki fabrikaların yüzde 80’i kapanmıştır. Gazze’de elektrik açığı yüzde 65 seviyelerine ulaşmıştır. Memurlar ise maaşlarının büyük bir kısmını alamamaktadır ve ekonomik krizden dolayı iş yerlerine yürüyerek gitmek zorunda kalıyorlar. Bölgede alım gücünün düşmesinden dolayı insanlar çok zor şartlar altında yaşamak zorunda kalıyor. Gazze’de gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 60’dayken yoksulluk altında yaşayanlar yüzde 65, aşırı yoksulluk yüzde 30, yardımlara bağımlılık ise yüzde 80’lerdedir” ifadelerini kullandı.

TIBBİ MALZEME AÇIĞI YÜZDE 26

Gazze’de ilaç açığını yüzde 350 olduğunu belirten Atlı, “Abluka altında zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanlar, dışarıdan gelecek yardımlara ihtiyaç duyuyor. İlaç, tıbbi malzeme, içme suyu ve mazot gibi ihtiyaçların karşılanabilmesi için dışarıdan yapılacak nakdi yardımlar çok önem arz ediyor. Gazze’de sağlık alanında yaşanan sorunlar da Gazze’yi yaşaması zor bir yer haline getiriyor. Şu anda Gazze’de ilaç açığı yüzde 45, tek kullanımlık tıbbi malzeme açığı yüzde 26, bozuk cihaz sayısı ise 350’dir. Kanser hasta sayısı 17 bin 530 olurken yeterli ilaç bulunamadığından birçoğuna müdahale edilememektedir. Birçok tıbbi malzemeye ulaşılamadığı için 4 bin civarında ameliyat ileriki tarihlere ertelenmiş ama ne zaman yapılacağına dair bilgi yoktur” şeklinde konuştu.

MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

“Bugün burada ve tüm Türkiye’de Gazze dostlarıyla birlikte Siyonist İsrail'in bu hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz” diyen Atlı, “Tüm Filistin ve Gazze sevdalıları olarak tüm bu hakikatleri haykırmaya devam edeceğiz. Her geçen gün Filistin’deki zulmünü artıran İsrail’e karşı bizler de mücadelemizi sürdüreceğiz. Acilen bütün İslam ülkeleri Gazze’yi gündemlerine almalı ve bölgeye ablukanın kalkması ve insani yardımın girişine izin verilmesi noktasında çaba sarf etmelidir. Ülkemiz bu konuda öncülük etmelidir. Necip milletimizin, yıllardır olduğu gibi Gazzelilere olan desteği her anlamda sürmeli ve yardımlar artırılmalıdır.Son olarak Türkiye’yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail’in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya ve tüm Gazzeli kardeşlerimize yardıma çağırıyoruz” diye konuştu.