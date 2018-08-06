“İŞÇİLER YAŞAM SAVAŞI VERİYOR”

Ağbaba'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan n açıkladığı 100 günlük çalışma programı toplantısında, bir ekonomik savaş ile karşı karşıya olunduğunu ve herkesin bu savaşta yerli ve milli hassasiyet ile davranması gerektiğini belirtti. Evet, bu ülkede bir savaş yaşanıyor. Ama bu savaş her gün iş yerlerinde yaşam savaşı veren işçiler ile onları göz göre göre ölüme terk edenler arasında geçmektedir.

“İŞÇİ ÖLÜMLERİNDE AVRUPADA 1. DÜNYADA 3. SIRADAYIZ”

Ülkemiz AKP iktidarı ile adeta bir işçi mezarlığına dönüşmüş durumdadır. İşçi sağlığı ve güvenliğini esas alan 6331 sayılı yasa da ne yazık ki kağıt üzerinde kalmaktan öteye gidememiştir. Yine iş yerleri her türlü denetimden uzak bir şekilde faaliyet göstermeye devam etmiş ve en nihayetinde ülkemiz işçi cinayetlerinde Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü olmuştur. AKP’nin ve Cumhurbaşkanı’nın o çok övündüğü büyüyen Türkiye masalı, ne yazık ki binlerce işçinin kanına ve canına mal olmuştur. AKP iktidarından bugüne kadar 25 bine yakın işçi işyerlerinde çalışırken yaşamını yitirmiştir.

İşyerleri, işçilere ve tüm çalışanlara adeta birer mezar olmuştur. Ölümler, işin fıtratından değil, Hükümetin ihmalindendir. Gerekli önemleri almayan devlet yetkilileri ve AKP iktidarı bugüne kadar yaşanan cinayetlerin birinci dereceden sorumlusudur.” (Bülten)