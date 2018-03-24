İranlı turistler Nevruz’u Rize’de kaldıkları otelde kutladı

Rize’nin İkizdere ilçesindeki Ridos Termal Otel’de nevruz kutlaması yapıldı.

İran’ın farklı kentlerinden gelen turist grupları Nevruz Bayramı’nı Ridos Termal Otel’de kutladılar. 20-23 Mart tarihleri arasında konaklayan turistler için, Ridos’un içi ve dışı ışıklandırılarak süslendi. Özel açık büfe yemeklerin ardından canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar aileler eğlendi. İlerleyen saatte nevruz ateşi yakılarak, halaylar çekildi. Azerice ve Farsça şarkılarla şenliğe dönüşen Nevruz Bayramı kutlamalarında Nevruz köşesi hazırlandı.