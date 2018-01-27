 İpek Halıcılık Kursuna yoğun ilgi 

Balaban Mahallesindeki Kadın Eğitim Merkezinde açılan kursu ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, vatandaşları sanata yönlendirerek iş imkanı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.



Eser, “Biz sözümüzün arkasında duruyoruz. Karabük’ten hoca getirerek ipek halı kursunu başlattık. Soğuk vurmayan kayısı dediğimiz sanattır. Bu kurslarda halıcılığı öğrenen hanımlarımız ellerinin emekleri ile aile bütçelerine katkı sağlayacaklar ve çocuklarının en güzel şekilde okumalarına vesile olacaklar. En güzel evlerde oturacaklar, rahat yaşam sürecekler ama önce ne yapacaklar, halıları dokuyacaklar. Paralarını kazanacaklar” şeklinde konuştu. İpek Halıcılık Kursu hocası Züleyha Serlek ise, kursun ilçeye ciddi manada katkı sağlayacağını ifade ederek, bayanların kursa yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.