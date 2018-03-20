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‘İNSANSIZ VE AKILLI SİSTEMLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI’

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda ‘İnsansız ve Akıllı Sistemlerin Dünü, Bugünü, Yarını’ adlı bir söyleşi yapıldı.

‘İNSANSIZ VE AKILLI SİSTEMLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI’

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda ‘İnsansız ve Akıllı Sistemlerin Dünü, Bugünü, Yarını’ adlı bir söyleşi yapıldı.

busabahh
busabahh
20 Mart 2018 Salı 10:50
‘İNSANSIZ VE AKILLI SİSTEMLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI’

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda dün gerçekleşen söyleşiye konuşmacı olarak İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanı Gökhan Uçar katıldı. Uçar, “Her şey yerli yapılıyor, teknoloji çok ilerledi” dedi.

Başkan Uçar, “Kurumda 25. yılım ve son bir buçuk senedir insansız ve akıllı sistemler daire başkanıyım. Esasen dairemizin insansız kara, hava, deniz araçları ve akıllı, robotik sistemleri sorumluluk alanında ama gerek Türkiye’nin ihtiyaçlarında gerekse de teknoloji olarak geldiği noktadan kaynaklanan sebeplerle İHA projemiz basında daha fazla yer alıyor” diye konuştu.

Dünyanın en iyi İHA’sına sahip olduğumuzu söyleyen Uçar,“İHA vazgeçilmezimiz. İlk başlarda İHA’ların görevi topçu atışlarını tanzim etmekti. Yani bir topçu birliği diyelim sınırdan bir atış yapıyor, İHA da havadan bakıyor ve diyor ki, ‘Bu top düşmesi gereken yerin 500 metre sağına düştü.’ Ona göre de topçu birliği tekrar bir düzeltme yapıyor. İHA bugün kullanıldığı gibi gitsin, görsün, tespit etsin, takip etsin, vursun değil. Teknoloji çok hızlı ilerliyor ve İHA vazgeçilmez bir unsur haline geldi” ifadelerini kullandı.

BÜTÜN DÜNYADA İNSANSIZ SİSTEMLERE YÖNELİŞ VAR

Zeki, başarılı gençleri savunma sanayisine yönlendirmek istediklerini söyleyerek, “Her şey insansıza gidiyor. Çünkü insan hayatı kıymetli. Bütün dünyada insansız sistemlere yöneliş var bizde de var” dedi.

Uçar, “Biz ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılayarak başladık. İlk olarak ihtiyaç bize duyuruluyor. Yabancı şirketlerle anlaşmalar yapıp, Türkiye’de ürettirdik. Sonrasında AR-GE projelerimiz başladı. Artık kendi sistemlerimizle, yani yabancı ortaklıkta yapmadan çok çok istisnai projeler dışında her şey yerli yapılıyor. Bizim diğer kamu kurumlarından farkımız ve avantajımız kendi kanunumuz var. Bundan dolayı sağlanan avantajlardan ötürü daha kolay iş yapabiliyoruz. Bir de kendi bütçemiz var. Normalde Türkiye’de gelirler toplanıyor, bütçeleniyor. Hükumet projelendiriyor ve bu meclisten geçiyor. Para da kurumlara dağıtılıyor. Kurumlarda ancak dağıtılan parayı harcayabiliyor. Bizim bu bütçeye girmeyen doğrudan gelen kaynaklarımız var. Bu da SSM’nin başarısını doğrudan etkiliyor. Şuanda Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi kapsama alanımız içinde yer alıyor” açıklamalarında bulundu.

İHA’DA DIŞARIYA BAĞIMLI OLDUĞUMUZ HİÇBİR ŞEY KALMADI

Teknopark firmalarının önünü açmak için küçük adımlar attıklarını da belirten Uçar, “İHA’da dışarıya bağımlı olduğumuz hiçbir şey kalmadı. Her şey millileşti. Ve milli İHA’larda yabancı yazılım yok. Bu bizim için çok önemli. Türkiye büyük ve güçlü ülke. Kimse bize şunu vermiyoruz demiyor. Ama yavaşlatabiliyor” şeklinde konuştu.

Bir Akıncı projesi olduğunu ve bunda dünyada 3. olduğumuzu söyleyen Uçar, “Amerika, İsrail ve sonra Türkiye geliyor” dedi.

İHA sistemlerinin çoğunun Batman’da yer aldığına da değinen Uçar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yakından takip ettiğini ve alanında incelemede bulunduğunu ifade etti.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

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