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İNSAN HAKLARINI HİÇE SAYAN AÇIKLAMA

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, “İnsan hakları ihlalleri pahasına da olsa İsrail Yahudi çoğunluğunu korumalıdır” dedi

İNSAN HAKLARINI HİÇE SAYAN AÇIKLAMA

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, “İnsan hakları ihlalleri pahasına da olsa İsrail Yahudi çoğunluğunu korumalıdır” dedi

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 17:13
İNSAN HAKLARINI HİÇE SAYAN AÇIKLAMA

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, İsrail meclisinde yaptığı konuşmada, insan hakları ihlali pahasına da olsa İsrail’in Yahudi çoğunluğu ve demokrasisini sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Aşırı sağ parti, Vatan Partisi’nin milletvekili olan Shaked, Yahudi kanunlarının meclis kanunlarının üstünde ve Yahudi halkı için 'milli vatan' kavramını resmi olarak kabul eden 'Yahudi Millet-Devlet' kanununu savunduğu konuşmasında İsrail’in, insan hakları pahasına da olsa, Yahudi çoğunluğunu sürdürmesi gerektiğini söyledi. Ayelet Shaked, İsrail devletinin İsrail’in bir Yahudi devleti olma karakterini sürdürmesini için bazen eşitlik ilkesinin görmezden gelinmesi gereken yerler olduğunu söyledi. Ayelet Shaked, "İsrail bir Yahudi devletidir, o bir milletler devleti değildir. Yani, bütün milletler için değil bütün vatandaşlar için eşit haklar vardır” dedi.


İsrail parlamentosu tarafından onaylanması gereken Milli Devlet Kanunu, geçen Mayıs ayında Knesset’e bir defa görüşüldü. Kanun, devletin kendi geleceğine karar vermesi yalnızca İsrail halkına ait olduğunu öngörüyor. Bu kanuna göre İsrail’in işgali altında yaşayan 1 milyon 700 bin Filistinlinin dili olan Arapça, resmi dil olarak kabul edilmiyor.

İHA

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