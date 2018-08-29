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İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,06 arttı.

İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,06 arttı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:19
İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Haziran ayı ‘İnşaat Maliyet Endeksi’ verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,26, işçilik endeksi yüzde 0,11 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 30,84, işçilik endeksi yüzde 16,09 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 2,38 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,87 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,41, işçilik endeksi yüzde 0,13 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 29,23, işçilik endeksi yüzde 16,01 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,07 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,76, işçilik endeksi yüzde 0,06 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 36,06, işçilik endeksi yüzde 16,36 arttı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
InşaatMaliyet
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