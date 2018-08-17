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İNÖNÜ’DE KORKUTAN KAZA

İnönü Caddesi’nde korkutan bir kaza yaşandı. Bir aracın yayaya çarpması sonucu, sürücü ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Kazada bir kişi yaralandı.

İNÖNÜ’DE KORKUTAN KAZA

İnönü Caddesi’nde korkutan bir kaza yaşandı. Bir aracın yayaya çarpması sonucu, sürücü ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Kazada bir kişi yaralandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 11:22
İNÖNÜ’DE KORKUTAN KAZA

Trafik sıkışıklığı ve trafik kazaları konusunda sıkıntılı bir yer olan İnönü Caddesi, dün sabah saatlerinde yine korkutan bir kazaya sahne oldu.

Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmekte olan bir ailenin çocuğuna, yolda geçmekte olan bir araç çarptı. Yola savrulan 12-13 yaşlarındaki çocuk yüz üstü yere düştü. Olay yerine hemen ambulans çağırıldı. Aile ve otomobil sürücüsü arasında ise bir tartışma çıktı. Vatandaşların müdahalesi ile olay büyümeden sona erdi. busabahmalatya.com

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
İNÖNÜ CADDESİKazaYaralı
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