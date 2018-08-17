İNÖNÜ’DE KORKUTAN KAZA

Trafik sıkışıklığı ve trafik kazaları konusunda sıkıntılı bir yer olan İnönü Caddesi, dün sabah saatlerinde yine korkutan bir kazaya sahne oldu.

Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmekte olan bir ailenin çocuğuna, yolda geçmekte olan bir araç çarptı. Yola savrulan 12-13 yaşlarındaki çocuk yüz üstü yere düştü. Olay yerine hemen ambulans çağırıldı. Aile ve otomobil sürücüsü arasında ise bir tartışma çıktı. Vatandaşların müdahalesi ile olay büyümeden sona erdi. busabahmalatya.com