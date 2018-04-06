İngilizce öğretmenlerinden bağımlılıkla online mücadele projesi

Isparta ve Diyarbakır’daki liselerde görev yapan 2 ingilizce öğretmeninin ortaklığıyla başlatılan ve 26 ildeki 46 okul ile 748 öğrenciye ulaşan ‘Bağımsız Nesille Yolculuk Serüveni’ isimli eTwinning projesi ile 14-19 yaş arasındaki gençlerin bağımlılıktan uzak tutularak, kaliteli yaşam standartlarına ulaşmaları amaçlanıyor.

Isparta ve Diyarbakır’da 2 ayrı lisede görev yapan 2 ingilizce öğretmeni, gençlerin lise çağlarında maruz kaldığı bağımlılıklardan kurtarabilmek amacıyla internet üzerinden çevrimiçi (online) olarak yürütülen ‘Bağımsız Nesille Yolculuk Serüveni’ isimli eTwinning projesini başlattı.

eTwinning (Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluk) platformu üzerinden 2017 yılı Ekim ayında başlatılan proje önümüzdeki Mayıs ayında sona erecek.

Isparta ve Diyarbakır’da bulunan 2 farklı okulda görev yapan 2 öğretmenin başlattığı projeye, Adana - Afyonkarahisar - Antalya - Aydın - Balıkesir - Bursa - Çanakkale - Denizli - Edirne - Erzincan - Mersin - İstanbul - İzmir - Kayseri - Konya - Malatya - Manisa - Muğla - Nevşehir - Sakarya - Van - Yozgat ve Karabük olmak üzere, toplam 26 ildeki 46 okulda görev yapan 46 öğretmen ve 748 öğrenci katıldı. 46 okuldaki öğretmen ve öğrenciler bağımlılıkla mücadele etmek amacıyla internet üzerinden proje çerçevesinde çeşitli etkinlikleri hayata geçiriyor ve çalışmalarını birbirleriyle paylaşıyor.

Amaç, 14-19 yaş düzeyindeki öğrencilerin bağımlılıktan kurtulması

Projenin kurucu ortaklarından Isparta Halıkent Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Ayşegül Polat ve Diyarbakır Çınar Kız İmam Hatip Lisesi İngilizce Öğretmeni Saadet Sündüs amaçlarının bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

Isparta Halıkent Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni ve proje ortağı Ayşegül Polat, son yıllarda özellikle 14-19 yaş aralığında bulunan lise öğrencileri arasında bağımlılık sorununun yaygınlaştığını fark ederek, alternatif çözüm üretmek adına bu projenin ortaya çıktığını belirtti.

Polat: “Bağımlılık farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor”

Bağımlılık sorunlarının öğrenciler arasında farklı şekillerde kendini gösterdiğini kaydeden proje ortağı İngilizce Öğretmeni Ayşegül Polat, “Bazen Teknoloji bağımlılığı, bazen madde bağımlılığı bazen de tütün bağımlılığı, günümüz dünyasında ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Bu nedenle ortaya çıkan proje kapsamında öncelikle öğretmenlerin rehberliğinde öğrenciler bağımlılığa yol açan faktörleri, bağımlılığın yaşam üzerindeki etkilerini analiz edecek, elde edilen analizler doğrultusunda kendi hayatları ve sosyal çevreleri için bağımlılık sorununa yönelik çözüm önerilerinde bulunacaktır. Bu bağlamda, öğrencilerin sağlıklı yaşam sürdürmesi, yaşam kalitesini artırması, toplumda örnek bir birey olması hedeflenmektedir.Yapılan çalışmalar teknolojik araçlar yardımıyla sosyal medya ortamlarında sergilenmektedir” dedi.

“Proje sonunda öğrenciler bilgi sahibi olarak, yaşam kalitelerini artıracaklar”

Söz konusu projenin hedef kitlesi olan lise öğrencilerinin, bağımlılık kavramının ne olduğu, bağımlılık sürecinin nasıl geliştiğini tanımlaması, bağımlılığa yol açan unsurları keşfetmesi, bağımlılığın yol açtığı sorunları gözlemlemesi adına çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Polat, “Bu proje sayesinde öğrenciler web2 araçlarından da faydalanarak, projede yer alan etkinliklere dahil olup, hem kendileri hem de sosyal çevreleri açısından bağımlılık konusunda farkındalık oluşturacak, bağımlılık kavramına ilişkin konularla bilgi sahibi olacak ve yaşam kalitelerini artıracaklardır” diye konuştu.

Proje kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirildi

2017 yılı Ekim ayından bu yana proje çerçevesinde bağımlılıkla mücadele etmek amacıyla uzman kişiler tarafından seminerler düzenlendiğini kaydeden Polat, bu konuda bağımlılık hikâyeleri yazıldığını, bağımlıkla ilgili manşet haberlerin araştırılıp, video şeklinde izletildiğini ve ayrıca proje afişleri hazırlandığını söyledi.

Proje içerisinde önemli gün haftalarda farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü kaydeden Polat, projenin sona ereceği Mayıs ayında bir sergi düzenleyeceklerini belirtti. Ayrıca öğrenciler tarafından yazılan hikâyelerdeki kahramanları temsil eden kuklaların sergi sonrasında ihtiyaç sahibi bir okula hediye edileceğini ifade etti.