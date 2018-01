İMDATLARINA MEHMETÇİK YETİŞTİ

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri ve Mehmetçik, merkeze bağlı Üçevler grup köylerinde 8 köy ile 11 mezranın elektrik kesintisi için Kozma Dağı bölgesinde 8 saatlik zorlu yürüyüş gerçekleştirdi. Yoğun kar yağışı ve fırtınanın zarar verdiği elektrik kablolarını tespit etmek için 25 kilometrelik alanda kontroller yapan VEDAŞ ekipleri, Mehmetçikten destek aldı. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan Mehmetçik, hem terörle mücadele ediyor hem de vatandaşın sorunlarının çözülmesine destek oluyor. Yer yer kar kalınlığının bir metreyi bulduğu Kozma Dağı’nda, ekipler ve Mehmetçik yürümekte büyük güçlük yaşadı. Sorunu tespit eden ekipler, merkezden enerjinin kesilmesiyle güvenlik tedbiri alarak elektrik direğine tırmandı. Sorunu çözen ekipler, uzun uğraş sonucu yeniden köylere enerji verdi.

8 KÖY VE 11 MEZRAYA ELEKTRİK VERİLEMEDİ

Gazetecilere açıklamalarda bulunan VEDAŞ Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, aşırı yağan kar ve fırtına nedeniyle Üçevler grup köylerinde elektrik arızası oluştuğunu söyledi. Yaşanan sıkıntı nedeniyle 8 köy ve 11 mezraya elektrik veremediklerini ifade eden Şentürk, "Bugün valiliğimiz ve jandarmanın desteğiyle ekiplerimiz arızaya müdahale ettiler. Şu anda bulunduğumuz mevkide ekiplerimiz bu arızayı onardılar. Grup köy yollarımıza enerjiyi vermiş durumdayız. Her zorluğa rağmen, her koşula rağmen vatandaşlarımızın enerji ihtiyacını karşılamak için gereken her türlü çalışmayı zor şartlar altında da olsa yapmaktayız. Bu konuda da sıkıntı yaşıyoruz, ama buna rağmen bu enerji akışını sağlayacağız. 8 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından köylerimize yeniden elektrik vermiş durumdayız" diye konuştu.

HATLAR DAĞLIK KESİMLERDEN GEÇİYOR

Elektrik hatlarının dağlık kesimden geçtiğini ifade eden Şantürk, "Burada ekiplerimiz ve Mehmetçik, 8-9 kilometre yürüyerek kar engelini aşarak bu çalışmayı yaptılar. 4 ekibimiz şu anda farklı yerlerde çalışıyor. Bu hattımızın diğer güzergahında da başka bir ekibimizin müdahalesi söz konusudur" açıklamalarını yaptı.

Vatandaşların daha duyarlı ve sakin olmalarını isteyen Şentürk, "Biz her türlü zorluğa rağmen vatandaşlarımıza enerji vermek için çok uğraşıyoruz. Burada da vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Çok zor şartlar altında ve arazinin ağır kış şartlarında vatandaşlarımıza enerji vermek için kar kış demeden çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com