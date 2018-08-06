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İmdadına jandarma yetişti

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Arıkonak Köyü’nde yolunu kaybederek dağda mahsur kalan engelli vatandaşın yardımına jandarma koştu.

İmdadına jandarma yetişti

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Arıkonak Köyü’nde yolunu kaybederek dağda mahsur kalan engelli vatandaşın yardımına jandarma koştu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:20
İmdadına jandarma yetişti

Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Adıyaman’a gelen ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen 24 yaşındaki Alican İ., Adıyaman’dan Malatya’ya gitmek üzere Sincik ilçesine geldi. Alican İ., burada yolcu minibüsüne binerek Malatya’ya doğru yola çıktı. Arıkonak Köyü’nde yolcu minibüsünden inen Alican İ.’yi fark eden köylüler, engelli gencin yolunu kaybettiğini anlayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Arıkonak Köyü’ne giden Sincik İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, engelli genci alarak ilçe Jandarma Komutanlığını getirdi. Alican’ı bir gece misafir eden Jandarma ekipleri ertesi sabah kendi aralarında para toplayarak engelli vatandaşı Kahta Otogarı’na götürerek otobüsle memleketi Adana’ya yolcu etti.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman SincikMalatyaArıkonak Köyü
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