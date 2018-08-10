İmar Barışı’nda 1 milyar TL ödeme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, basın mensuplarıyla bir araya gelerek hükûmetin planladığı 100 Günlük Eylem Programı hakkında bilgi verdi. 100 Günlük Eylem Programı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 39 eylemleri olduğunu kaydeden Bakan Kurum, ''İmar barışındaki bugünkü durum, 3 milyon 780 bin vatandaşımız müracaat etmiş. 1 milyar 350 milyon TL para ödenmiş. 31 Ekim'e kadar başvurusu var. 31 Aralık'a kadar da ödeme son. Burada ciddi bir talep var. İnşallah yıl sonuna kadar birçok vatandaşımız bu projeden faydalanacak. Hem kamuya hem devlete hem de kentsel dönüşüme de bu manada fon ayırmış olacağız'' ifadelerini kullandı.

EKİPLER SAHADA

Bakan Kurum, İmar Barışı Kanunu'nun 2017 yılı sonuna kadar yapılan projeleri kapsadığının altını çizerek, ''Bu kanun 2017 sonuna kadar yapılan projeleri ilgilendiriyor. Şu an tüm ekiplerimiz sahada tespitler yapıyorlar. İçişleri Bakanlığımızla birlikte 2017 sonrasında yapılan kaçak yapılara ilişkin tespitlerimizi biz yapıp, İçişleri Bakanlığına, valiliklere bildiriyoruz ve bunların yıkımını da gerçekleştiriyor olacağız. Buradan bir kere daha hem vatandaşlarımıza kaçak bina yapmamaları noktasında hem de buna müsaade eden belediye başkanlarına şunları söylüyorum; bu yeni bina yapma kanunu değil. Bir imar barışı bu. 2017 sonuna kadar yapılan binaları ilgilendiriyor. Şu an yeni bina yapmaya müsaade eden bir yasa barış değil. Dolayısıyla bunları yapanlar hakkında, bunlara izin verenler hakkında bakanlığımız olarak yapılması gereken neyse bunları süreç içinde yapacağımızı ve bunlara müsaade edenlere de en sert şekilde cevaplarımızı vereceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. Bütün teftiş ve İl ve Şehircilik Müdürlüğü elemanlarımız sahada. Bunların tespitlerini yapıyoruz, tutanaklarını tutuyoruz. Hem savcılık noktasında hem de valilik ve İçişleri Bakanlığı noktasında gerekli bildirimleri yaptığımızı bilmelerini istiyorum. O manada buna belediye başkanlarımızın müsaade etmemesini de rica ediyorum'' şeklinde konuştu. busabahmalatya.com