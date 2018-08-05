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İmar Barışı için düşük faizli kredi verilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen İmar Barışı projesi için 3 kamu bankası düşük faizli kredi verecek.

İmar Barışı için düşük faizli kredi verilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen İmar Barışı projesi için 3 kamu bankası düşük faizli kredi verecek.

05 Ağustos 2018 Pazar 13:24
İmar Barışı için düşük faizli kredi verilecek

Başvuruların 8 Haziran'da başladığı İmar Barışı için Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank düşük faizli kredi verecek. Üç kamu bankası tarafından verilecek kredinin faizi, 20 bin liraya kadar yüzde 1,33 olarak uygulanacak. Malatya’da da söz konusu durum geçerli olacak.

100 bin liraya kadar olan krediler için yüzde ise 1,48, 100 bin lira ve üzeri krediler için ise yüzde 1,65 faiz alınacak. Uygulama 6 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. İmar Barışı için 31 Ekim 2018 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara başvuru yapılabilecek. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Imar BarışıDüşük Faizli Kredi
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