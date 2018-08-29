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İlk Hacı Kafilesi Malatya’ya geldi

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerinde getiren Türk hacılar yurda dönmeye başladı. Malatya’dan kutsal topraklara giden ilk hacı kafilesi güllerle karşılandı.

İlk Hacı Kafilesi Malatya’ya geldi

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerinde getiren Türk hacılar yurda dönmeye başladı. Malatya’dan kutsal topraklara giden ilk hacı kafilesi güllerle karşılandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:40
İlk Hacı Kafilesi Malatya’ya geldi

Malatya’dan kutsal topraklara giden ilk hacı kafilesi Erhaç Havalimanı’nda Malatya Büyükşehir Belediye Bakanı Hacı Uğur Polat, MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Şahin tarafından güllerle karşılandılar. 

HASRET GİDERDİLER

Kutsal topraklarda hac görevini yapan Türk hacılar, yurda dönüyor. İlk kafile 27 Ağustos Pazartesi günü saat 17.15’de Malatya’ya ulaştı. Hac görevini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacıları Malatya Erhaç Havalimanı’nda yakınları sevinç gözyaşları içerisinde karşıladı. Dini vecibelerini tamamladıktan sonra yurda dönen Hacılar uzun süre yakınları ile kucaklaşarak hasret giderdiler.

HER MÜSLÜMAN BU GÜZELLİKLERİ YAŞAMALI

Kutsal toprakların her Müslüman tarafından mutlaka görülmesi gerektiğini belirten hacılar; “Mekke ve Medine’deki duygu yoğunluğu çok farklı. Devletimiz, Milletimiz ve bütün Müslümanların huzuru ve refahı için dua ettik. Bu güzel karşılamadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a çok teşekkür ediyoruz. Allah her Müslüman’a bu güzellikleri yaşamayı nasip etsin” şeklinde konuştular.  (Bülten) busabahmalatya.com

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Ilk Hacı KafilesiMalatya
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