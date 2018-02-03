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İLETİŞİM ÖNEMLİ

“Burası Benim Yerim/MAFSAD Kitap Kafe Projesi” çerçevesinde haftanın konuğu olan Eğitimci İbrahim Aysündü, insan fotoğrafı çekerken iletişimin çok önemli olduğunu söyledi.

İLETİŞİM ÖNEMLİ

“Burası Benim Yerim/MAFSAD Kitap Kafe Projesi” çerçevesinde haftanın konuğu olan Eğitimci İbrahim Aysündü, insan fotoğrafı çekerken iletişimin çok önemli olduğunu söyledi.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Şubat 2018 Cumartesi 11:19
İLETİŞİM ÖNEMLİ

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı tarafından yürütülen Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen “Burası Benim Yerim/MAFSAD Kitap Kafe Projesi” çerçevesinde sunum ve söyleşiler devam ediyor.  Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yeşilyurt ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteklediği proje kapsamında bu haftanın konuğu Eğitimci İbrahim Aysündü oldu.

IŞIĞI ÖNEMSİYOR

Malatyalı olan ve Trabzon’da öğretmenlik yapan Aysündü yaklaşık 5 yıldır fotoğraf çekiyor. İnsanın üretim biçimlerini, doğayla ilişkilerini, yaşam mücadelesini ve insan-mimari ilişkisini fotoğraflayan İbrahim Aysündü fotoğraflarda ışığı çok önemsediğini ve bunun yanında yatay, dikey çizgileri, ritmi ve kompozisyonun diğer unsurlarını fotoğrafta kullanmaya çalıştığı söyledi. Özellikle insan fotoğrafı çekerken iletişimin çok önemli olduğunu söyleyen Aysündü, fotoğrafını çekmek istediği insanlarla öncelikle iletişim kurup sohbet ettiğini, daha sonra fotoğraf çekmenin kolaylaştığını ifade etti.  

YARIŞMALAR MOTİVE EDİYOR

Uluslararası ve Ulusal birçok ödül alan Aysündü, yarışmaların bir kıstas olmadığını, fakat teşvik edici özelliğinden dolayı kendisini motive ettiğini belirtti.

MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan yaptığı açıklamada İbrahim Aysündü’nün çok güzel fotoğraflara imza attığını belirterek günün anısına kendisine plaket takdim edip, teşekkür etti. (Bülten) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
MAFSAD Kitap Kafe Projesi”Malatya
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