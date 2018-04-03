İlber Ortaylı, öğrencilerle buluştu

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Fatih Sultan Mehmed Han” söyleşisine katıldı.

Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Mekezi’nde gerçekleştirilen "Fatih Sultan Mehmed Han” söyleşisine katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, salon almayınca söyleşiyi sinevizyonlar ile koridorlarda takip etti.

Öğrencilere tarihi iyi okumaları yönünde öğütler veren Ortaylı, "19’uncu asırda gereği gibi yazamadık, 20’nci ve 21’inci yüzyılda yazmaya başladık. Şimdi büyük tehlikeli ile karşı karşıyayız. İngilizce okuyarak tarih yazmayı yeterli görüyorlar. Türkiye tarihçiliği son 5 asrın spekülasyon konusu olmaktadır. Yanlışlar yazılmakta güçlendirilmektedir. Fatih Sultan Mehmet hakkındaki kitaplarda eksiklik vardır. Yerel ve yabancı kaynaklarda eksiktir. Mesela ’sen Hristiyan ol dünya senin olsun. Vaftiz suyu ile ol’ diye mektup yazıldığı spekülasyon konusu oldu. Müsvette var dedi. Böyle bir şey yok. Fakat bu konu yıllarca konuşturuldu. Üçkağıt reklam yaptı. Bu algıların kaldırılması için, Türklerin daha başarılı çalışmalar yapması gerekiyor. Fatih’in sarayı gecekondu gibi kuvvetli çiniler var, kumaşlar, kütüphane var. Topkapı kitaplığı Türkçe, Arapça, Farsça değil. Her dilden var. Osmanlı şehzadelerinin eğitimi başka. Devşirmeler ile birlikte okuyorlar. Şehzadeler tahsil rekabetine giriyor. Fatih Sultan Mehmed Yunan tarihi ile ilgileniyor. Büyük İskenderle ilgileniyor. Hepsi fatih, dünyayı fetih etmek istiyor. Tahta geçtiğinde mütevazi hayatı vardı. Bütçe askere, yollara, camilere, orduya giderdi saraya gitmezdi" dedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı söyleşinin ardından öğrencilerin sorunu yanıtladı. Ortaylı’ya söyleşi sonunda Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ tarafından plaket takdim edildi.