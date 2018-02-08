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İl Genel Meclisi Başkanı Şeker beraat etti

FETÖ’nün ByLock tuzağına düşürülen isimler arasında yer alan Çankırı İl Genel Meclis Başkanı Ruhi Şeker, tahliye olduktan sonraki ilk duruşmada beraat etti.Çankırı Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya tutuksuz sanık Ruhi Şeker ve avukatı...

İl Genel Meclisi Başkanı Şeker beraat etti

FETÖ’nün ByLock tuzağına düşürülen isimler arasında yer alan Çankırı İl Genel Meclis Başkanı Ruhi Şeker, tahliye olduktan sonraki ilk duruşmada beraat etti.Çankırı Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya tutuksuz sanık Ruhi Şeker ve avukatı...

08 Şubat 2018 Perşembe 19:31
İl Genel Meclisi Başkanı Şeker beraat etti

FETÖ’nün ByLock tuzağına düşürülen isimler arasında yer alan Çankırı İl Genel Meclis Başkanı Ruhi Şeker, tahliye olduktan sonraki ilk duruşmada beraat etti.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya tutuksuz sanık Ruhi Şeker ve avukatı katıldı. Mahkemede konuşan Şeker beraatini istedi. Şeker’in avukatı Mustafa Deniz de müvekkiliyle ilgili savcılık mütalaası ve dosyaya gelen lehte raporlar doğrultusunda müvekkilinin beraat edilmesini talep etti. Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, delillerin toplandığını belirterek, neticesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Mor Beyin raporu doğrultusunda Ruhi Şeker’in beraatına karar verilmesini talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme başkanı duruşmaya ara vermeden kararını açıkladı. Mahkeme başkanı, Şeker’in dosya kapsamında daha önce mahkeme günü olmaksızın resen tahliye edildiğini, suç işlemediğinin sabit olması nedeniyle beraatine hükmetti.

Beraat eden Ruhi Şeker, yaptığı açıklamada FETÖ ile herhangi bir bağlantısının olmadığını, örgütün tuzağına düştüğünü söyledi.
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