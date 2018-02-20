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İl Genel Meclisi Başkanı Kayıkçı, FETÖ soruşturmasından beraat etti

Kastamonu İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kayıkçı ve Çatalzeytin İl Genel Meclisi Üyesi Birol Bozkurt, haklarında yürütülen FETÖ soruşturmasından beraat etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Kayıkçı, FETÖ soruşturmasından beraat etti

Kastamonu İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kayıkçı ve Çatalzeytin İl Genel Meclisi Üyesi Birol Bozkurt, haklarında yürütülen FETÖ soruşturmasından beraat etti.

20 Şubat 2018 Salı 13:19
İl Genel Meclisi Başkanı Kayıkçı, FETÖ soruşturmasından beraat etti

Kastamonu İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kayıkçı ve Çatalzeytin İl Genel Meclisi Üyesi Birol Bozkurt, haklarında yürütülen FETÖ soruşturmasından beraat etti.

AK Parti Genel Merkezi tarafından FETÖ üyelikleri gerekçesiyle partiden ihraç edilen ve haklarında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılan Kastamonu İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kayıkçı ile Çatalzeytin İl Genel Meclis Üyesi Birol Bozkurt, beraat etti.

Kastamonu İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kayıkçı ve Çatalzeytin İl Genel Meclis Üyesi Birol Bozkurt, İl Genel Meclisi Salonunda toplantı düzenlediler.

Toplantıda konuşan Kastamonu İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kayıkçı, “Bizler, AK Partinin kuruluşundan beri teşkilatlarda her türlü görevde bulunmuş ve bu görevleri layıkıyla yaptığımız için de İl Genel Meclisi Üyesi gibi çok değerli ve onurlu bir göreve partimiz tarafından layık görülen kişileriz. AK Parti hükumetleriyle beraber ülkemizin kalkınmasına ve muasır medeniyetler seviyesine yükselmesindeki projelerin tamamında katkımız ve desteğimiz olmuştur ve olmaya devam edecektir” dedi.

İtibarsızlaştırma kampanyasına maruz kaldıklarını ifade eden Kayıkçı, “Kamuoyu önünde yaşadığımız çok kısa ama bir ömür kadar uzun gelen itibarsızlaştırma kampanyasına maruz kaldık. Uydurma ve iftiraya dayanan iddialarla, çatısı altında bulunmaktan onur duyduğumuz AK Partimizden ihraç edildik. Kendimizi anlatma derdine düşmedik, kararı yüce adalete bıraktık” diye konuştu.

Yüce Türk Adaletinin tecelli ettiğini söyleyen Kayıkçı, “Bazı dava arkadaşlarımızın ihtiraslarına mağlup olduklarını, dava bilincinden uzaklaşıp nefislerine yenilmelerini ve bize iftiralar, düzenler, kumpaslar kurmaya çalışan bir güruha dönüşmelerine şahit olduk. Bizler ve ailelerimiz için son derece üzücü bir süreç yaşattılar. Ama en nihayetinde önce Cenab-ı Hakkın ilahi adaleti sonra da sonuna kadar güven duyduğumuz yüce Türk Adaleti tecelli etti” şeklinde konuştu.

Kayıkçı, şöyle konuştu: “Kastamonu Cumhuriyet Savcılığımızın yapmış olduğu soruşturma neticesinde FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmadığı ve kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Netice olarak ise bu iftiraları atanların müfteri oldukları da ispatlanmış oldu. Er geç bunlar yargı önünde hesap verecektir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman yanında olacaklarını ifade eden Kayıkçı, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında olacağımızdan ülkemizin birlik ve beraberliği için çalışacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın. AK Parti hükumetleri döneminde hukukun üstünlüğü ilkesinin giderek güçlenerek geliştiğini gösteren bu kararı siz çok değerli kamuoyuna arz ederiz”
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