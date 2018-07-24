“İfade özgürlüklerinin en etkili aracı basın”

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

SANSÜR, BASINI BU TEMEL İŞLEVLERİNDEN UZAKLAŞTIRIR

“Modern dünyanın en temel insan haklarından olan, haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olan basın; kamu adına hareket ederek doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılarda bulunmaktadır. Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Hızla ilerleyen teknolojiye paralel olarak gelişen kitle iletişim araçları ile birlikte gücü ve etkinliği her geçen gün biraz daha artan basın; haber verme, bilgilendirme, eğitme, eğlendirme, kültürel değerleri aktarma, denetleme, kamuoyu oluşturma gibi birçok işleve sahiptir. Basında sansür, basını bu temel işlevlerinden uzaklaştırır ve objektifliğini gölgeler. Bu çerçevede basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 tarihinin gazetecilik açısından bir milat, bir dönüm noktası olduğu inancındayım. Bu düşüncelerle, ‘24 Temmuz Basın Bayramını ve Basında Sansürün Kaldırılışının 110. Yıldönümünü kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın mensuplarını saygıyla anıyor, gece-gündüz demeden, günün her saatinde, mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum.” (Bülten)