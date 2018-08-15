Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
91908
ALTIN
234.386
DOLAR
6.1403
STERLİN
7.7019
EURO
6.9498

İçme suyundan elektrik üretilecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuyuönü mevkiinde bulunan su deposunda HES Santrali için temel atma töreni düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Kuyuönü HES projemiz 2.2megawat enerji üretecek. İçme suyuna hiçbir müdahale olmaksızın üretim yapılacak” ifadelerini kaydetti.

İçme suyundan elektrik üretilecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuyuönü mevkiinde bulunan su deposunda HES Santrali için temel atma töreni düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Kuyuönü HES projemiz 2.2megawat enerji üretecek. İçme suyuna hiçbir müdahale olmaksızın üretim yapılacak” ifadelerini kaydetti.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:36
İçme suyundan elektrik üretilecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediyesinin çöpten, güneşten ve içme suyundan enerji ürettiğini söyledi.

Çöpten enerji üreten ilk belediyenin Malatya Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade eden Başkan Polat, “Eski katı atık sahamızda 4 megawatlık enerji üretiyoruz. Kapasitesini artırarak 4 megawatlık daha enerji üretecek hale getiriyoruz. Kale bölgemizdeki yeni katı atık sahamızda da 4 megawat enerji üreteceğiz. Bu şekliyle çevre entegre tesislerimizden 12.4 megawatlık enerji üreteceğiz. Şehir Mezarlığı yanına kurduğumuz GES projemizde 3 megawatlık enerji üretiyor. Fiilen 7 megawatlık enerji üretiyoruz. Temelini attığımız Kuyuönü HES projemizde 2.2 megawat enerji üretecek. İçme suyuna hiçbir müdahale olmaksızın üretim yapacak. Enerji tesislerimizin tamamı faaliyete geçtiğinde 18.6megawat enerji üretir hale geleceğiz. Bunda 90 bin hanenin aydınlatmasına eş değer elektrik üretmiş olacağız. Malatya büyürse Türkiye büyür. Kim emek verirse başımıza taç edeceğiz, birlikte yürüyeceğiz” dedi.

Burada söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Belediyecilik yatırımlarının en önemlisi çevreye yapılan yatırımlardır. Enerji ihtiyaçlarının farklı boyutlara gelmesi, kendi enerjini üretmeye sevk etti. Büyükşehir Belediyemiz şuan ürettiği enerjiyle ciddi manada gelirler kasasına koyuyor. Yeni katı atık sahası Büyükşehir Belediyesinin örnek olacak projelerinden bir tanesidir. Büyükşehir Belediyemiz dinamik yapısıyla Malatya’yı kalkındırıp geliştiriyor. HES projesi de buna iyi bir örnektir” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İçme SuyuElektrik üretimiKuyuönü Mevkii
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı
Otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı
4 yılda 226 kilometre hat temizlendi
4 yılda 226 kilometre hat temizlendi
Büyükelçi’den un fabrikalarına çağrı “Ya birlikte kazanalım ya da birlikte kaybedelim”
Büyükelçi’den un fabrikalarına çağrı “Ya birlikte kazanalım ya da birlikte kaybedelim”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim