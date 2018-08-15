İçme suyundan elektrik üretilecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediyesinin çöpten, güneşten ve içme suyundan enerji ürettiğini söyledi.

Çöpten enerji üreten ilk belediyenin Malatya Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade eden Başkan Polat, “Eski katı atık sahamızda 4 megawatlık enerji üretiyoruz. Kapasitesini artırarak 4 megawatlık daha enerji üretecek hale getiriyoruz. Kale bölgemizdeki yeni katı atık sahamızda da 4 megawat enerji üreteceğiz. Bu şekliyle çevre entegre tesislerimizden 12.4 megawatlık enerji üreteceğiz. Şehir Mezarlığı yanına kurduğumuz GES projemizde 3 megawatlık enerji üretiyor. Fiilen 7 megawatlık enerji üretiyoruz. Temelini attığımız Kuyuönü HES projemizde 2.2 megawat enerji üretecek. İçme suyuna hiçbir müdahale olmaksızın üretim yapacak. Enerji tesislerimizin tamamı faaliyete geçtiğinde 18.6megawat enerji üretir hale geleceğiz. Bunda 90 bin hanenin aydınlatmasına eş değer elektrik üretmiş olacağız. Malatya büyürse Türkiye büyür. Kim emek verirse başımıza taç edeceğiz, birlikte yürüyeceğiz” dedi.

Burada söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Belediyecilik yatırımlarının en önemlisi çevreye yapılan yatırımlardır. Enerji ihtiyaçlarının farklı boyutlara gelmesi, kendi enerjini üretmeye sevk etti. Büyükşehir Belediyemiz şuan ürettiği enerjiyle ciddi manada gelirler kasasına koyuyor. Yeni katı atık sahası Büyükşehir Belediyesinin örnek olacak projelerinden bir tanesidir. Büyükşehir Belediyemiz dinamik yapısıyla Malatya’yı kalkındırıp geliştiriyor. HES projesi de buna iyi bir örnektir” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com