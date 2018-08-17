Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 38°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
87180
ALTIN
233.505
DOLAR
6.1705
STERLİN
7.7894
EURO
7.0291

İçme suyu alt yapı çalışmalarına devam

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akçadağ ilçesine bağlı Çobanuşağı Mahallesi’nde, içme suyu alt yapı çalışmalarına devam ediyor.

İçme suyu alt yapı çalışmalarına devam

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akçadağ ilçesine bağlı Çobanuşağı Mahallesi’nde, içme suyu alt yapı çalışmalarına devam ediyor.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:28
İçme suyu alt yapı çalışmalarına devam

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ ilçesine bağlı Çobanuşağı Mahallesi’nde, içme suyu alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Mahalleye 2 bin 780 metrelik içme suyu hattı yapılıyor.

İÇME SUYUNA ÖNEM VERİYORUZ

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, "MASKİ olarak dünya standartlarında, kaliteli, sürdürülebilir ve sorunsuz bir altyapı hedefimiz var. Özellikle içme suyu konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat’ın ayrıca bir hassasiyeti var. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarımız dahilinde içme suyuna ayrıca önem veriyoruz. Çünkü içme suyu konusu doğrudan hayati bir konu ve hizmet kesinlikle kesintisiz olmak zorunda. Bu çerçevede MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 2014 yılından bu yana hızlı bir şekilde Malatya’nın genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Akçadağ İlçesi’ne bağlı Çobanuşağı Mahallesi’nin içmes uyu sıkıntısını gidermek noktasında yürüttüğümüz çalışmalarda sona yaklaştık. Çalışmalar tamamlandığında söz konusu mahallemiz sağlıklı ve modern bir içme suyu altyapısına kavuşacak. Burada2 bin 780 metrelik içme suyu hattı yapılıyor” ifadelerini kaydetti. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İçme SuyuAlt Yapı çalışmaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fendoğlu’nun yerine Ulak geldi
Fendoğlu’nun yerine Ulak geldi
 Yaz Kur’an Kursu'na katılan çocuklara sertifika  
 Yaz Kur’an Kursu'na katılan çocuklara sertifika  
Berber ve kuaförlerden Malatyalılara çağrı “Bakımınızı arife gününe bırakmayın!”
Berber ve kuaförlerden Malatyalılara çağrı “Bakımınızı arife gününe bırakmayın!”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim