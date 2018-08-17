İçme suyu alt yapı çalışmalarına devam

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ ilçesine bağlı Çobanuşağı Mahallesi’nde, içme suyu alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Mahalleye 2 bin 780 metrelik içme suyu hattı yapılıyor.

İÇME SUYUNA ÖNEM VERİYORUZ

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, "MASKİ olarak dünya standartlarında, kaliteli, sürdürülebilir ve sorunsuz bir altyapı hedefimiz var. Özellikle içme suyu konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat’ın ayrıca bir hassasiyeti var. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarımız dahilinde içme suyuna ayrıca önem veriyoruz. Çünkü içme suyu konusu doğrudan hayati bir konu ve hizmet kesinlikle kesintisiz olmak zorunda. Bu çerçevede MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 2014 yılından bu yana hızlı bir şekilde Malatya’nın genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Akçadağ İlçesi’ne bağlı Çobanuşağı Mahallesi’nin içmes uyu sıkıntısını gidermek noktasında yürüttüğümüz çalışmalarda sona yaklaştık. Çalışmalar tamamlandığında söz konusu mahallemiz sağlıklı ve modern bir içme suyu altyapısına kavuşacak. Burada2 bin 780 metrelik içme suyu hattı yapılıyor” ifadelerini kaydetti. busabahmalatya.com