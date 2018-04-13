İçişleri Bakanlığının “Açık Kapı Projesi” Isparta’da hayata geçirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından bürokrasinin azaltılması amacıyla 81 ilde uygulanması planlanan "Açık Kapı Projesi" Isparta’da hayata geçirildi. Projeyi kamuoyuna tanıtan Vali Şehmus Günaydın, "Bu kapı, milletimizin kapısı. En büyük avantajımız, bürokrasi azalacak, hizmet hızlı olacak. Yapılan başvurular olumlu ya da olumsuz 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak" dedi.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından vatandaşla en üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan “Açık Kapı” projesi Vali Şehmus Günaydın tarafından kamuoyuna tanıtıldı. Valilik binası giriş katında oluşturulan Açık Kapı biriminin önünde düzenlenen tanıtım programına Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Vali Yardımcısı İsmail Akman ve proje kapsamında görevli personel katıldı.

"Bu kapı, milletimizin kapısı"

81 ilde hayata geçirilmek üzere hazırlanan, 15 pilot ilde uygulamaya konulan Açık Kapı projesinin 13 Nisan’dan itibaren hizmet vermeye başladığını açıklayan Vali Şehmus Günaydın, "İçişleri Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan ‘Açık Kapı Projesi’ni Isparta ilinde hayata geçirdik. Bu konuda Isparta Valiliğinde açık kapı birimi oluşturuldu. Bu kapı, milletimizin kapısı. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıran bir kapı. Vatandaşlarımızın yapmış olduğu başvuruların daha hızlı sonuçlandırılması, vatandaşlarımızın memnuniyet oranlarının artırılması için bu proje ve uygulama çok önemli. Bu başvurular 3 şekilde yapılabilecek. Birincisi; vatandaşlarımız bu alana, bu odaya gelerek ilgili kişilerle sorunlarını paylaşabilecek, başvurularını iletecekler. İkincisi; internet ortamında ‘www.acikkapi.gov.tr’ adresinden başvurularını yapabilecekler. Üçüncüsü de; mobil uygulamalarla başvurularını yapabileceklerdir” dedi.

"Yapılan başvurular olumlu ya da olumsuz 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak"

"Bu son derece kolay bir metot" diyerek sözlerini sürdüren Vali Şehmus Günaydın, "Vatandaşlarımız 17 kategori, 322 başvuru türünde bütün başvuruları yapabilecek. Tapu işlerini halletmek isteyen vatandaşlarımızın artık tapu dairesine gitmesine gerek yok. ipotek işlemleri de internet üzerinden yapılabilecektir. Başvuruların hemen ardından mobil uygulama ya da internet üzerinden vatandaşlarımıza bilgilendirme yapılacaktır. Yapılan başvurular olumlu ya da olumsuz 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan başvurularını yapacaklar. Bu proje bürokrasilerin azaltılmasında, hizmetlerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasından çok önemli bir çalışma. Bu uygulamayı başlatan İçişleri Bakanlığı olmak üzere bütün görevlilerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"En büyük avantajımız, bürokrasi azalacak, hizmet hızlı olacak"

Uygulamaya başlayan proje çerçevesinde bürokrasinin azaltılarak hizmet hızının artırılacağını kaydeden Vali Günaydın, "BİMER ve CİMER uygulamalarından biraz farklı. Vatandaş arzu ettiği takdirde buraya gelerek görevlilerimizle yüz yüze görüşebilecekler. Vatandaşlarımızın gizli kalmasını istedikleri başvurularda da karşıda bunun için bir odamız var. Bu uygulamaya benzer olarak, halk günlerinde de aynı sistemi uyguluyoruz. En büyük avantajımız, bürokrasi azalacak, hizmet hızlı olacak. Ispartalı vatandaşlarımız bu uygulamayı çok kısa bir sürede benimseyeceğini umuyorum. Valilik kategorisinin altında 55 tane başvuru şekli var” ifadelerini kullandı.

Vali Günaydın, daha sonra gazetecilerle bir süre sohbet ederek, Açık Kapı Birimi personeline hayırlı olsun dileklerinde bulundu.