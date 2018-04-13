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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Allah kimseyi yeni vatanlar aramak zorunda bırakmasın"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ülkeye gelen göçmenlerin tamamını kabul etme gibi durumun olamayacağını belirterek, "Her gelene hoş geldin diyebilme şansımız, kabiliyetimiz ve anlayışımız da olamaz" dedi.Bir dizi ziyarette...

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Allah kimseyi yeni vatanlar aramak zorunda bırakmasın"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ülkeye gelen göçmenlerin tamamını kabul etme gibi durumun olamayacağını belirterek, "Her gelene hoş geldin diyebilme şansımız, kabiliyetimiz ve anlayışımız da olamaz" dedi.Bir dizi ziyarette...

13 Nisan 2018 Cuma 17:21
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Allah kimseyi yeni vatanlar aramak zorunda bırakmasın"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ülkeye gelen göçmenlerin tamamını kabul etme gibi durumun olamayacağını belirterek, "Her gelene hoş geldin diyebilme şansımız, kabiliyetimiz ve anlayışımız da olamaz" dedi.

Bir dizi ziyarette bulunmak için Edirne’ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, kentteki programını Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezinde yaptığı incelemelerle tamamladı.

"Her gelene ‘hoş geldin’ diyebilme şansımız olamaz"

Geri Gönderme Merkezindeki incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersoy, "Allah kimseyi düşürmesin bu hallere, kimseyi vatansız bırakmasın. Kimseyi vatanını terk etmek, yeni vatanlar aramak zorunda bırakmasın. Hepsinin hali ortada, gönül isterdi ki hiçbirisi burada bizim misafirimiz olmasın, muhtaç duruma düşmesinler. Ama biz de ülkemizin ihtiyaçları ve uluslararası hukukun gerekleri neyse onu gözetmek durumundayız. Her gelene hoş geldin diyebilme şansımız, kabiliyetimiz ve anlayışımız da olamaz" dedi.

"Elimizden geldiğince misafir etmeye çalışıyoruz"

Ersoy, ülkelerinde yaşanan iç savaşlar ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle milyonlarca göçmen sığınmacının ülkelerini terk ettiğini hatırlatarak, "Artık son umut olarak, Avrupa Birliği sınırlarına kadar dayanmış insanları bir şekilde yakaladığımızda, burada misafir ediyoruz. Önemli olan tabi insandır bunlar. Ve o özelliklerine uygun bir şekilde, elimizden geldiğince imkanlarımız ölçüsünde misafir etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Göçmenleri, ülkemizde kabul edilebilir bir sayıda tutmak zorundayız"

Göçmen sığınmacıların özellikle son dönemde Türkiye’de kalmak ve çalışmak istediklerini anlatan Ersoy, "Gördük, değerlendirdik, işte siz de sesleri duyuyorsunuz, hepsi ‘Türkiye bizi kabul etsin, Türkiye bizi azat etsin, özgür bıraksın. Bizi kendi ülkemize göndermeyin. Gidecek yerimiz yok, ülkemiz yok. Savaştan sığınacak yerimiz yok. Buralarda çalışmak istiyoruz. Yaşamak istiyoruz’ diyorlar. Bu beklentilerle gelmişler buralara. Düşünün ki, Afganistan’dan, Pakistan’dan, Bangladeş’ten çıkmış buraya kadar gelmiş, sınırda belki 50 metre sonra belki 30 metre sonra kendince hayaline kavuşacaktı. Orada yakalayıp getirmişiz, başladıkları noktaya geri göndereceğiz. Onlar için de zor bir süreç, zor bir hayat. Ama biz de ülkemizde kabul edilebilir bir sayıda tutmak zorundayız ülkemizde misafir ettiğimiz göçmenleri. Onları da insani bir şekilde misafir edip öyle göndermek durumundayız. Baktık gördük, genel anlamda şartları iyi arkadaşlarımızın. Binanın şartları da uygun varsa eksiklikler daha iyi yaparız" dedi.

Geri Gönderme Merkezindeki incelemelerinde, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’a, Edirne Valisi Günay Özdemir, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürü Murat Yalgın, İl Jandarma Komutanı Alpaslan Doğan ve İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da eşlik etti.
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