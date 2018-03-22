Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118140
ALTIN
167.502
DOLAR
3.9180
STERLİN
5.5373
EURO
4.8257

İBB Başkan Mevlüt Uysal’dan Dünya Su günü mesajı

İBB Başkanı Mevlüt Uysal 22 Mart Dünya Su günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.Uysal mesajında, "Dünyada sayılı şehirlerde musluktan su içilir. Bunlardan biri de İstanbul’dur" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,...

İBB Başkan Mevlüt Uysal’dan Dünya Su günü mesajı

İBB Başkanı Mevlüt Uysal 22 Mart Dünya Su günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.Uysal mesajında, "Dünyada sayılı şehirlerde musluktan su içilir. Bunlardan biri de İstanbul’dur" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,...

22 Mart 2018 Perşembe 12:27
İBB Başkan Mevlüt Uysal’dan Dünya Su günü mesajı

İBB Başkanı Mevlüt Uysal 22 Mart Dünya Su günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.Uysal mesajında, "Dünyada sayılı şehirlerde musluktan su içilir. Bunlardan biri de İstanbul’dur" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, mesajında, "Bugün “22 Mart Dünya Su Günü”.Dünya Su Günü her yıl 22 Mart’ta tatlısu kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlısu kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanılmaktadır. "Dünya Su Günü", gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak için alınmış anlamlı bir karardır. 2018 yılının teması “Su İçin Doğal Çözümler” olarak belirlenmiştir. Dünyada sayılı şehirlerde musluktan içilebilir.

Bunlardan biri de İstanbul’dur.İstanbul’un suyu; Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO),ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA),Avrupa Birliği (EC),Türk Standartları Enstitüsü (TSE) kriterlerine uygundur.Bu önemli değere halkımızla birlikte sahip çıkmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. İstanbul, “Su Medeniyeti”nin başkentidir. Bu sorumlulukla İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için büyük yatırımlar yapıyoruz. İstanbul’umuzda barajlardaki doluluk oranları % 90’lar seviyesine ulaştı. Yaklaşık 1 yıl yağış olmasa bile İstanbul’un su sıkıntısı yok. Ancak dünyada su kaynakları sınırsız değil.

Suyu kullanırken her damlasının kıymetli olduğunu ve sağlıklı suyun hayat olduğunu unutmayalım. “Dünya Su Günü” kutlu olsun"ifadelerini kullandı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genelkurmay Başkanı Akar, Kilis’teki birlikleri denetliyor
Genelkurmay Başkanı Akar, Kilis’teki birlikleri denetliyor
Çanakkale’de ikinci pilav krizi
Çanakkale’de ikinci pilav krizi
Bilecik’te şüpheli bavul alarmı
Bilecik’te şüpheli bavul alarmı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim