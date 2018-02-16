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HSK, 17 hakim ve savcıyı görevden aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, 17 hakim ve savcının FETÖ iltisakı ve münasebeti nedeniyle HSK 2. Dairesince açığa alındığını bildirdi.

HSK, 17 hakim ve savcıyı görevden aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, 17 hakim ve savcının FETÖ iltisakı ve münasebeti nedeniyle HSK 2. Dairesince açığa alındığını bildirdi.

16 Şubat 2018 Cuma 17:24
HSK, 17 hakim ve savcıyı görevden aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, 17 hakim ve savcının FETÖ iltisakı ve münasebeti nedeniyle HSK 2. Dairesince açığa alındığını bildirdi.

HSK Başkanvekili Yılmaz, yargı muhabirlerine makamında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 14 Şubat Çarşamba günü yapılan HSK Genel Kurul toplantısından sonra yapılan değerlendirmelerde 17 hakim ve savcının FETÖ iltisakı ve münasebeti nedeniyle HSK 2. Dairesi tarafından açığa alındığını söyledi. Açığa alınan kişiler hakkındaki kararın cumhuriyet savcılıklarında yürütülen soruşturma, dinlenen tanık anlatımları, ByLock içerikleri ve disiplin soruşturmasında dinlenen tanık anlatımlarının ardından alındığını belirten Yılmaz, bu iddiaların soruşturulması için müfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Araştırmanın tamamlanmasının ardından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereğince Genel Kurul’un gerekli kararı vereceğini kaydeden Yılmaz, "En az 5-6’sı ByLock içeriğindeki yazışmalardan kimliklerini saptadığımız kişiler. Kullanıcı değil ama iltisaklı olduğuna ilişkin yazışmalar var. Cumhuriyet savcılıklarımızda elde edilen değerli bilgiler var. Bunlardan yola çıkarak iltisakı ve irtibatı saptanan hakim ve savcılar var bunların arasında. HSK’nın FETÖ terör örgütüyle iltisaklı hakim savcılarla ilgili çalışmaları tamamlanmış değil. Yeni bilgiler ulaştıkça HSK gerekli araştırmaları yaparak hızla adımlarını atmaya devam ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek" diye konuştu.

Yılmaz, KHK bürosunda görevli tetkik hakimleri ve HSK müfettişlerinin büyük bir özveriyle Genel Kurul’a doğru bilgiler ulaştırmak için büyük gayret sarf ettiğini aktararak, "Genel Kurulumuz da başlangıçtaki sorumluluk duygusuyla gerekli kararları almakta tereddüt etmeden, gecikmeden gerekli kararları alıp çalışmalarını sürdürüyor. FETÖ’nün dışında da bazen toplumu ilgilendiren, toplumda bazı rahatsızlıklara neden olan uygulamalar olduğunda da adliye ile ilgili aynı refleksi HSK göstermeye devam ediyor. Örneğin, sosyal medyada bir mahkeme hakiminin kararına İngilizce başlık açtığı yönde haberler çıktı. HSK, bu konuda da hızla hareket edip konunun araştırılması için inceleme ve soruşturmaya izin verdi. Müfettiş arkadaşlarımız gerekli araştırmaları yaptıktan sonra raporlarını HSK 2. Dairesi’ne sunacaklar" şeklinde konuştu.
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