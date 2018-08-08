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“Hizmetlerimiz artarak devam edecek”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Memleketimiz için hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Hizmetlerimiz artarak devam edecek”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Memleketimiz için hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:00
“Hizmetlerimiz artarak devam edecek”

Milletvekili Kahtalı, Malatya'daki temasları kapsamında Bakırcılar Çarşısı esnafını ziyaret etti. Esnafların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kahtalı, vatandaşlarla da uzun süre sohbet etti.

Tek tek esnafları gezen Kahtalı, "Bakırcılar Çarşısındaki esnaflarımız ziyaret ederek hayırlı işler ve bol kazançlar diledik. Dua ve destekleriyle bizlerin her zaman yanında olan tüm esnafımıza müteşekkirim" dedi.

Kahtalı, AK Parti hükûmetlerinin 16 yılda büyük hizmetler ve yatırımlar yaptığını kaydederek, "16 yıl içerisinde hem ekonomimizi büyüttük hem de ülkemizin huzur ve refahını daha üst seviyeye çıkartabilmek için terörle mücadele ettik ve başarılı olduk" diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
HİZMETHakan Kahtalı
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