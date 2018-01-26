HİMYAÇ-DER’den Başkan Gürkan’a ziyaret

Himayeye Muhtaç Yaşlılar, Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HİMYAÇ-DER) Başkanı Ayşe Ece Budan, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Başkan Ayşe Ece Budan, Battalgazi Belediyesi hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Hem size nezaket ziyareti hem de yeni hizmet binamıza hayırlı olsun demek için geldik. Gerçekten bugün ben bir kez daha gördüm ki, Selahattin Gürkan yapmış olduğu her işe imza atmaya en güzel şekilde devam ediyor. Yapılan hizmet binası Türkiye’de tek. Hem tarihi doku ile hem modernize edilmiş bir şekilde Malatya’ya ve Battalgazi’ye yakışır bir şekilde her zaman hizmetleriniz oldu. Bunu çok önemsiyorum. Tarihimizi bize tekrar yaşatmanız, hem bizim için hem de yeni nesil için çok önemli bir hizmet olarak düşünüyorum. Bundan sonrada en iyi hizmetlere imza atacaklarınızı biliyoruz. Ve bunun çok uzun bir süre olacağına da inanıyorum. Bir sivil toplum örgütü Başkanı olarak, ayrıca Battalgazi ilçesinin bir mensubu olarak şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Yaklaşık 25 senedir bir sivil toplum kuruluşu olarak görev yapmaktayız. Bu süreç içerisinde sayın başkanın görev yaptığı sürece, temsil ettiğimiz sınıfa verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HİMYAÇ-DER’DEN SÜREKLİ GÖRÜŞ ALIYORUZ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, HİMYAÇ-DER’in başkanı Ece Budan ve yönetimini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Gürkan, “Kendileri çok aktif bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Yerel yönetimler olarak STK’lar olsun, meslek kuruluşları olsun, derneklerimiz olsun, kanaat önderlerimiz olsun, yerel önderlerimiz olsun, sendikalarımız olsun bunların görüşleri bizim yol haritamızı belirliyor. Bu anlamda HİMYAÇ-DER’in sürekli görüş ve düşüncelerini aldığımızı da belirtmek istiyorum. Kendilerinin çalışmalarında hep yanlarında olduk ve bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyoruz. Netice itibariyle destek anlamında sivil toplum örgütleri kendi amaçları doğrultusunda topluma hizmet ettikleri takdirde, toplumdaki hem demokrasinin kökleşmesini, kurumsallaşmasını hem de toplumdaki o ilgili alandaki kişilerin dert ve problemleri konusunda önemli bir görev ifa ediyorlar” açıklamalarını yaptı.(Bülten)