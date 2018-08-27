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Hesap işletim ücreti uyarısı

Yıllarca bankacılık hizmetlerinden alınan hesap işletim ücreti hakkında tüketicileri bilgilendiren Tüketici Hakları Derneği Malatya Şubesi Başkanı Zuhal Dişer, tüketicilere uyarılarda bulundu. Başkan Dişer, “Finansal tüketicilerin dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını istiyorum” dedi.

Hesap işletim ücreti uyarısı

Yıllarca bankacılık hizmetlerinden alınan hesap işletim ücreti hakkında tüketicileri bilgilendiren Tüketici Hakları Derneği Malatya Şubesi Başkanı Zuhal Dişer, tüketicilere uyarılarda bulundu. Başkan Dişer, “Finansal tüketicilerin dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını istiyorum” dedi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:43
Hesap işletim ücreti uyarısı

İlk olarak hesap işletim ücretinin tanımını yapan Başkan Dişer, hesap işletim ücretinin finansal tüketicilere ait mevduat veya katılım fonu hesaplarına tahsilatı yapacak kuruluşun belirleyeceği dönemlerde tahakkuk ettirilen ve tahsil edilen ücret olduğunu söyledi.

TEK ÜCRET TAHSİL EDİLMEKTE

2002 yılkından bu yana bankaların bu ücreti tahsil ettiğini hatırlatan Başkan Dişer, “Birden fazla TL veya yabancı para vadesiz mevduat hesabı olması durumunda tek ücret tahsil edilmektedir. Ücretler aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık şeklinde hesaptan çoğu zaman mevduat sahibinin haberi olmadan kesilen ücrettir. Örneğin mevduat sahibi fatura ödemesi veya kredi ödemesi için hesabında para bırakır, banka öncelik olarak işletim ücretini keser ve siz taksitinizi veya faturanızı ödedim zanneder ödememiş olurdunuz. Eğer banka ile bu konuda bir anlaşmanız yoksa olurdu bu uygulama. 2002 yılından beri bankalar bu ücreti tahsil etmektedirler” diye konuştu.

AVUKAT ARACILIĞI İLE DE İŞLEM YAPILABİLİR

Danıştay’ın kararına göre hesap işletim ücretlerinin kesilmeyeceğinin hatırlatan Başkan Dişer, “Yıllardır yasal mı değil mi? şeklinde tartışma konusu olan kesinti, Danıştay 15. Dairesinin ilgili yönetmelik hükmünü iptal etmesi ile netleşti. Ticaret Bakanlığı da konu ile ilgili basın açıklaması yaparak finansal tüketicilere duyurdu. Danıştay’ın bu kararından sonra artık hesap işletim ücreti kesilmeyecek geriye dönük on yıllık kesintiler alınabilecek. Bununla ilgili işlem yapabilmek için bankadan hesap işletim ücretlerini gösterir hesap dökümü, dekont gibi belgeler talep edilerek dilekçe ile başvuru yapmak gerekmektedir. Bankanın olumsuz cevap vermesi durumunda bağlı bulunulan ilçe kaymakamlığında ki hakem heyetlerine veya internet üzerinden başvuru yapılabilir, avukat aracılığı ile de işlem yapılabilir” ifadelerini kullandı.

MESAJLARA ALDANMAYIN

Başkan Dişer, “Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta finansal tüketicilerin daha önce kredi masrafları, kredi kartı aidatı gibi konularda olduğu gibi ‘paranızı sizin adınıza tahsil ederiz, göndereceğimiz belgelere TL kadar para ödeyin’ diye atılan mesajlara çağrılara aldanmamaları gerekiyor. Bu konuyu kullanıp uyanıklık ederek haksız kazanç sağlamaya çalışacak olanlar olacaktır, bunlara itibar edilmemesini önemle istiyoruz. Özellikle sahte dernek ismi ile dolandırıcılık yapmaya çalışacaklardır. Finansal tüketicilerin dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını istiyorum” dedi. busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Hesap Işletim ücretiUyarı
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