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''Herkesin kenetlenmesi lazım''

AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kuluncak ilçesini ziyaret etti. Burada konuşan Milletvekili Çakır, ''Şu anki krizi es geçmeyeceğiz. Türkiye'ye karşı yapılan saldırılara karşı herkesin kenetlenmesi lazım'' dedi.

''Herkesin kenetlenmesi lazım''

AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kuluncak ilçesini ziyaret etti. Burada konuşan Milletvekili Çakır, ''Şu anki krizi es geçmeyeceğiz. Türkiye'ye karşı yapılan saldırılara karşı herkesin kenetlenmesi lazım'' dedi.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:05
''Herkesin kenetlenmesi lazım''

Milletvekilleri, Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem ile Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz'ı ziyaret ederek, ilçeyle ilgili istişarelerde bulundular.

AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat daha sonra AK Parti Kuluncak İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Ak dava, bu millete hizmet etme davasıdır. Milletin emrinde olma davasıdır. Kurulduğu günden itibaren de AK Parti kadroları her zaman milletle hemhal, iç içe, birlikte olmuştur. Bir yandan teşkilat çalışmalarını gerçekleştirirken, diğer yandan da hizmetleri ortaya koymuştur. Türkiye'yi muhalefetin hayal dahi edemediği yerden alıp bir başka noktaya taşımıştır" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Kuluncaklılara verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "24 Haziran'da göstermiş olduğunu gayretten dolayı, cumhurbaşkanımıza ve bizlere vermiş olduğunuz destekten dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Kuluncak'a her geldikçe ilçenin değiştiğini görüyoruz. Kuluncak güzel hizmet alıyor. Bu hizmetlerinde devamı da gelecek. Yatırımlarımız sürecek" diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Malatya
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