Her yaştan sporcu Riva Koşusu’nda ter döktü

İstanbul Beykoz’da düzenlenen Riva Koşusu’nda, her yaştan yüzlerce sporcu ter döktü. Spor tutkunlarının kıyasıya yarıştığı koşuda renkli anlar yaşandı.

Türkiye’nin en güzel manzaralarından birine sahip olan Riva’da her yaştan sporseverin katılımıyla ‘Koşu Yarışı’ yapıldı. Beykoz Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Beykoz Kaymakamlığı ve çeşitli kuruluşların sponsorluğunda yapılan koşuda, her yaştan yüzlerce sporcu ter döktü. Macera Akademisi tarafından düzenlenen yarışa katılanlar toplam 10 kilometrelik bir parkurda yarışırken 4-12 yaş arasındaki Minik Adımlar Koşucuları da, 500 metrelik parkurda mücadele etti.

Profesyonel yarışlar, spor aktiviteleri alanında Türkiye’nin en eski ve aktif şirketi olan ‘Macera Akademisi’ (MCR) tarafından yapılan organizasyonla, doğada, açık veya kapalı mekanlarda; binlerce katılımcıya, “katıl ve deneyimden keyif al” bakış açısı kazandırılması ve sporseverleri farklı bir çerçevede bir araya getirmek amaçlanıyor.

"Beykoz’u farklı alanlarda da tanıtmak adına önemliydi"

İlçede gerçekleştirilen spor faaliyetlerine her zaman destek vereceklerini belirten Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcı Salim Öztürk, "Böylesi bir organizasyona Beykoz Belediyesi olarak sponsor olmaktan son derece mutluyuz. Spor, 7’den 70’e herkesin yapması gereken bir şey. Beykozumuzda böyle bir etkinliğin olacağını duyduğumuzda yardımcı olmak istedik. Gerçekten güzel bir koşu, hava da buna müsait. Bunun artarak devam etmesi ve Beykoz’u farklı alanlarda da tanıtmak adına önemliydi. Turizm açısından önemli bir bölge burası. Buranın ismini sporla duyurmakta son derece önemliydi. Yarışlara katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışların çok eğlenceli geçtiğini belirten Cemal Gümüş, "Riva muhteşem bir yer. İnşallah güzel bir yarış olacak. Haftaya da koşulara katılacağım. Çeşitli sporlarla uğraşıyorum. Herkesi çeşitli sporlar için yarışlara davet ediyoruz" diye konuştu.

Şükrü Eze isimli vatandaş ise, "Ambiyans çok güzel, burada olmak çok güzel. Burada olmak ayrı bir mutluluk. İnşallah devamı gelir. Katılımcılar çok fazla. Devamının geleceğini düşünüyorum. Sürekli katılıyorum yarışlara" dedi.