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Her gün birer ikişer sahillere vuruyorlar

Sinop’tan Hopa’ya 650 km’lik Karadeniz sahili boyunca her gün kıyılarda ölü yunuslara rastlanıyor.Dün ve bugün Giresun, Trabzon ve Rize sahillerinde toplam 5 ölü yunus sahile vururken, son olarak Trabzon’un Akçaabat ilçesi Söğütlü...

Her gün birer ikişer sahillere vuruyorlar

Sinop’tan Hopa’ya 650 km’lik Karadeniz sahili boyunca her gün kıyılarda ölü yunuslara rastlanıyor.Dün ve bugün Giresun, Trabzon ve Rize sahillerinde toplam 5 ölü yunus sahile vururken, son olarak Trabzon’un Akçaabat ilçesi Söğütlü...

11 Nisan 2018 Çarşamba 12:23
Her gün birer ikişer sahillere vuruyorlar

Sinop’tan Hopa’ya 650 km’lik Karadeniz sahili boyunca her gün kıyılarda ölü yunuslara rastlanıyor.

Dün ve bugün Giresun, Trabzon ve Rize sahillerinde toplam 5 ölü yunus sahile vururken, son olarak Trabzon’un Akçaabat ilçesi Söğütlü sahilinde 2 yunus balığı ölü olarak karaya vurmuş halde bulundu. Söğütlü sahilinde yürüyüş yapan bir vatandaş tarafından bulunan ölü yunusların üzerindeki yara izleri dikkat çekerken, balıkçılar yunus ölümlerine kalkan avı için denizlere atılan ağların sebep olduğunu ve ağa takılan yunusların bir süre sonra direncini kaybederek hayatını kaybettiği iddia ediyor.

Son iki haftada Sinop’tan Hopa’ya kadar olan 650 km’lik Karadeniz sahil şeridinde 40’ın üzerinde ölü yunus balığına rastlanırken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri’nin bölgede konuyla ilgili çalışma başlattığı bildirildi.
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