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“Her dakika yanınızdayım”

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Doğanşehir'de birtakım temaslarda bulundu. Vatandaşlara hitap eden Fendoğlu, “Arkanızda değil, her dakika yanınızdayım” dedi.

“Her dakika yanınızdayım”

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Doğanşehir'de birtakım temaslarda bulundu. Vatandaşlara hitap eden Fendoğlu, “Arkanızda değil, her dakika yanınızdayım” dedi.

14 Ağustos 2018 Salı 12:31
“Her dakika yanınızdayım”

MHP'li Fendoğlu, “Sizleri Mecliste temsil edeceğim' demiyorum, sizleri Mecliste temsil ediyorum. Sorun, sıkıntı, talep ve isteklerinizi elimden geldiğince yapacağım" dedi.

ELMA FİYATINI MECLİSE TAŞIYACAK

Sorunları ve talepleri dinleyen MHP'li Fendoğlu, kendisinin elinden gelenin fazlasını yapacağını, vatan, bayrak, millet ve ülke için ne gerekiyorsa yapacağını dile getirdi. Mahalleliler de Fendoğlu'na teşekkür ederek, kendilerinin istek ve dileklerini milletvekilliğinin yeni olmasına rağmen gerçekleştirdiğini ifade etti. "Söz namustur" diyen Fendoğlu, Doğanşehir'in meşhur elma fiyatlarının düşük fiyata satılma konusuna değindi. Bu konuyu meclise taşıyacağını belirtti. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
YanınızdayımMalatyaMilletvekiliMehmet Celal Fendoğlu
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