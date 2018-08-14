“Her dakika yanınızdayım”

MHP'li Fendoğlu, “Sizleri Mecliste temsil edeceğim' demiyorum, sizleri Mecliste temsil ediyorum. Sorun, sıkıntı, talep ve isteklerinizi elimden geldiğince yapacağım" dedi.

ELMA FİYATINI MECLİSE TAŞIYACAK

Sorunları ve talepleri dinleyen MHP'li Fendoğlu, kendisinin elinden gelenin fazlasını yapacağını, vatan, bayrak, millet ve ülke için ne gerekiyorsa yapacağını dile getirdi. Mahalleliler de Fendoğlu'na teşekkür ederek, kendilerinin istek ve dileklerini milletvekilliğinin yeni olmasına rağmen gerçekleştirdiğini ifade etti. "Söz namustur" diyen Fendoğlu, Doğanşehir'in meşhur elma fiyatlarının düşük fiyata satılma konusuna değindi. Bu konuyu meclise taşıyacağını belirtti. busabahmalatya.com