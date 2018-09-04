HEKİMHAN’DA YURT KRİZİ!

Hekimhan'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurdunun “Öğrenci olmadığı” gerekçesiyle kapatıldığı öne sürüldü. Geçen yıl 115 öğrencinin kaldığı öğrenci yurdunda bu yıl kayıtlı öğrenci sayısı 2’ye düştü. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yaz döneminde öğrencilerden yurt ücreti alınmaması kararının ardından, iddialara göre, Hekimhan’daki yurtta kalan öğrencilerden yurt ücreti ödememeleri için kayıt sildirmeleri istendi ve 2 öğrenci dışında öğrenciler idarenin isteğiyle kayıt sildirdi. KYK Genel Müdürlüğü tarafından da öğrencisi olmadığı için Hekimhan’da ki yurdun kapatıldığı öne sürülüyor.

“BU YIL EN AZ 284 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRECEK”

İnşaat, Madencilik ve Maden Çıkarma, Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümlerinin yer aldığı Hekimhan’da bulunan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu’nda geçtiğimiz yıl 214 öğrencinin eğitim gördüğü, bu yıl mevcut öğrencilere ilave İş Sağlığı ve Güvenliği bölümüne 50 öğrenci, Yapı Denetimi bölümüne 20 öğrenci alacağı belirtiliyor. Meslek Yüksek Okulunda bu yıl yaklaşık 284 öğrencinin eğitim görmesi bekleniyor. Öğrencilerin bir kısmı Hekimhan’da bulunan KYK yurdunda barınıyordu.

“YURT KAPANIRSA OKUL DA KAPANIR”

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklandığı hafta Hekimhan’da bulunan öğrenci yurdunun kapatılmasını ‘skandal’ olarak değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Bir önceki yıl 115 öğrencinin barındığı yurtta bir anda 113 öğrencinin kayıt sildiğini söylemek ve bunu savunmak insanların aklıyla alay etmektir. Öğrencilerin yazın yurt ücreti ödememeleri için kayıt sildirdikleri bilinmesine rağmen yurdu kapatmak, okulu da kapatmak demektir. Barınacak yeri olmayan öğrenciler okuldan da kayıtlarını silecektir. 1. sınıftan 2. sınıfa geçen öğrenciler ve yeni kayıt yapan öğrenciler memleketlerinden Hekimhan’a döndüklerinde açıkta kalacak, barınma sorunu yaşanan Hekimhan ilçesinde yüzlerce öğrenci büyük bir problemle karşı karşıya kalacaktır” sözlerini kaydetti.

“HEKİMHAN DA CEZALANDIRILIYOR”

Yurdu kapatmanın sadece öğrencileri değil Hekimhan’ı da cezalandırmak anlamına geldiğini savunan Ağbaba, “Yurtta kalan öğrenciler tüm ihtiyaçlarını Hekimhan esnafından karşılıyor. Terzisinden kuaförüne, marketinden kırtasiyeye Hekimhan’ın önemli bir gelir kaynağı elinden alınıyor. Tüm Türkiye’de üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözdüklerini söyleyenler, 300’e yakın öğrencinin eğitim gördüğü Hekimhan’da bırakın yurt kapasitesini artırmayı, olan yurdu kapatıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Yurdun tekrar açılması için Gençlik ve Spor Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşüp, yanlıştan dönülmesini isteyeceğim” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com