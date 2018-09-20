Hekimhan’da geri dönüşüm

İlçeye sosyal donatı alanlarıyla dev bir park ve hizmet binaları kazandıracaklarını açıklayan başkan Aliseydi Millioğlulları, Hekimhan’ı sıkışmış ilçe merkezinden kurtaracaklarını söyledi.

Hekimhan Demir Çelik Tesisleri atıl durumdan kurtarılıyor. 1986 yılında kurulan Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bölgedeki demir cevherini işlemek için Hekimhan’a 125 dönümlük alan içerisinde 3 katlı bir hizmet binası, 4 yıldızlı otel konforunda misafirhane, 24 lojman, 3 adet villa, 1 spor salonu ve sosyal donatı alanları yaptı. Bu süreçte çıkarılan demirler işlenirken, Hekimhan ve köylerindeki onlarca aile iş imkânı buldu, ilçenin kültürel hayatı zenginleşti. 2004 yılında özelleştirilen Divriği Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’ye devredildi.

“YENİ BİR ALT MERKEZ KURACAĞIZ”

Bu özelleştirmenin ardından kapanan tesis, 14 yıldır kaderine terk edildi. Çürümeye bırakılan onca bina ve 125 dönümlük alana Hekimhan Belediyesi sahip çıktı. 5 milyon gibi ciddi bir rakama bu alanı satın alan belediye, yeni Hekimhan’ı bu alana açmak istiyor. Belediye hizmet binasını ve tüm birimleri buraya taşımak için harekete geçen başkan Aliseydi Millioğulları, tesis alanındaki binaları onarıp, 125 dönümlük alana da dev bir kent parkı kurmayı hedefliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Millioğulları, “Demir-Çelik Genel Müdürlüğü 2004 yılında kapanmıştı. Sosyal, kültürel, ekonomik yönden ve istihdam yönünden çok büyük bir katkısı vardı. Hekimhan Meslek Yüksekokulu bu civarda. Öğrenci yurtları, 2 tane büyük mahallemiz var. TOKİ buranın karşına 92 konut yapıyor. Bir nevi burayı biz sosyal tesis, yeşil alan ve yeni bir alt merkez, cazibe merkezi oluşturacağız” diye konuştu.

Hekimhan’ı dar ve sıkışmış içle merkezinden kurtaracaklarını söyleyen Millioğulları, “Hekimhan eski tarihi bir ilçe olduğu için; dar, sıkışmış sokaklar ve belediye binası mevcut. Personelin kalacağı bir ortam yoktu. Bununla beraber biz modern, yeni bir cazibe merkezi Hekimhan halkına kazandırmış olacağız. Yine biraz ileride 50 dönümlük bir yer var. ve 25 dönümde düz bir alanı var. Burada Hekimhan cevizi tescil oldu ve biz de Hekimhan cevizi fidanı üretmeye başladık. Aynı zamanda yıllardır istasyonda, demir cevherlerinin vagonlara yüklendiği bir alanda da 29 dönümlük bir alan mevcut. Zamanla Hekimhan halkına ve belediyesine toplam 125 dönüm bir arsa kazandırdık. Benden önceki belediye başkanı hariç, hepsi burada arsa satmışlardır. Biz satmıyoruz, kazandırıyoruz. Bu bakımdan bize bu konuda desteği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)