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Hekimhan cevizine coğrafi işaret tescili

Coğrafi İşaret korunmasına alınması amacıyla 2 yıl önce başvurusu yapılan Hekimhan cevizine, coğrafi işaret tescili verildi.

Hekimhan cevizine coğrafi işaret tescili

Coğrafi İşaret korunmasına alınması amacıyla 2 yıl önce başvurusu yapılan Hekimhan cevizine, coğrafi işaret tescili verildi.

19 Ağustos 2018 Pazar 15:40
Hekimhan cevizine coğrafi işaret tescili

Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda 2016 yılında coğrafi işaret korumasına alınmak üzere başvurusu yapılan ürünlerden biri olan Malatya Hekimhan Cevizinin, 15 Ağustos 2018 tarihinde 35 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayınlanarak tescil süreci tamamlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Malatya Valisi ve Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaban, tescil sürecinin olumlu olarak sonuçlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Başvuru ve değerlendirme sürecine teknik yönden katkı sunan İnönü Üniversitesi’ne, Kayısı Araştırma İstasyon Müdürlüğü’ne, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Müdürlüklerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Hekimhan Cevizinin tesciliyle Malatya Kayısısı, Arapgir Köhnü Üzümü, Arapgir Mor Reyhanı ve 2017’nin Aralık ayında yine Fırat Kalkınma Ajansı adına tescil edilen Malatya Dalbastı Kirazı’yla birlikte toplamda 5 tescilin gerçekleşmiş olduğunu kaydeden Vali Kaban, mevcutta tescil bekleyen Banazı Karası Üzümü başvurusunun da kısa zamanda sonuçlanmasını umduğunu ifade etti. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Hekimhan CeviziCoğrafi Işaret
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