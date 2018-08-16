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“Hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz”

AK Parti’nin 6.Olağan Büyük Kongresi’nde bütün teşkilatlarıyla birlikte olacaklarını dile getiren AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, değişimin kendileri için bir yenilenme ve tazelenme anlamına geldiğini kaydetti. Başkan Koca, “İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye’yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz” dedi.

“Hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz”

AK Parti’nin 6.Olağan Büyük Kongresi’nde bütün teşkilatlarıyla birlikte olacaklarını dile getiren AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, değişimin kendileri için bir yenilenme ve tazelenme anlamına geldiğini kaydetti. Başkan Koca, “İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye’yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz” dedi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 12:43
“Hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz”

Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK sonrası 6. Olağan Kongre’ne karar vermesinin ardında AK Pati Malatya İl Başkanlığı da kongre öncesi bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkanlık binasında düzenlenen basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolu başkanları ve ilçe başkanları katıldı.

Basın açıklamasında konuşan ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) 6.Olağan Büyük Kongresini, 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Koca, 16 Nisan 2017 Halk Oylaması sonrası milletin onayını, 24 Haziran seçimleri ile teyidini alan ve böylece hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte Türkiye’de yeni bir dönem başladığını söyledi.

GÖREV VE SORUMLULUK ADDEDİYORUZ

“Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu, ‘yuvam, sevdam, aşkım’ dediği partisine geri dönmüştür” diyen Başkan Koca, “6.Olağan Büyük Kongre ile partimiz, içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti, Türkiye’ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır. 16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti ilerlemeyi, yenilenmeyle teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir.”

ANKARA KAPALI SPOR SALONU’NDA OLACAĞIZ

Kararlılıkla yollarına devam edeceklerini ifade eden Başkan Koca, “Bizler, 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Kapalı Spor Salonu’nda olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye’yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz Milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, Milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük ve Güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur” şeklinde konuştu.

GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

Bir gazetecinin AK Parti Malatya İl Teşkilatı’ndaki yeni yönetimle ilgili sorusuna cevap Verne Başkan Koca, “Yeni yönetim belirleme çalışmalarımız, görüşmelerimiz, istişarelerimiz devam ediyor. İnşallah yakın zamanda yeni yönetimimizi de sizlerle tanıştıracağız” dedi. busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

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HedefKararlılık
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